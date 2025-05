El PP catalán no ve "imprescindible" adelantar el congreso del PP como exige Ayuso

El anuncio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de convocar un congreso nacional "extraordinario" este julio -pese a estar previsto inicialmente para verano de 2026- está marcando la agenda del partido este lunes. Mientras esta mañana la presidenta popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso había sido contundente al exigir a Feijóo que adelantase este cónclave antes de hacerse público, en Catalunya el tono era mucho más moderado. "Podría ser positivo, pero no es absolutamente imprescindible", ha declarado el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede de la formación una hora antes de confirmarse el congreso. Y ha añadido: "Puede servir para reafirmar la posición del PP como única alternativa a Pedro Sánchez".

El dirigente popular catalán, también diputado en el Congreso, ha afirmado que desconocía si la celebración de esta convención figuraba en la agenda del comité ejecutivo nacional, reunido esta mañana para oficializar el relevo de Dolors Montserrat por Esteban González Pons como portavoz del PP en el Parlamento Europeo, tras el nombramiento de la catalana como nueva secretaria general del PPE. Ha sido después de este encuentro cuando el líder de la oposición ha despejado toda duda y ha anunciado la convocatoria de un congreso nacional del 5 y 6 de julio ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno adelante las elecciones, previstas para 2027, según ha alegado.

Rodríguez ha explicado que Génova no había contactado antes con la secretaria general del PPC sobre esta cuestión, aunque ha admitido no saber si lo había hecho con Alejandro Fernández, presidente del partido en Catalunya. "No se lo voy a preguntar al presidente; no creo que debamos saber si hay conversaciones", ha zanjado, dejando entrever de nuevo las tensiones entre ambos líderes catalanes. Fuentes del PP aseguran a este diario que Feijóo no lo ha comunicado a la dirección del PP catalán hasta "el último momento", justo antes de la ejecutiva. Una decisión que atribuyen al hecho de que el presidente popular es reservado para estos asuntos.

Balance del primer año con Illa

En la misma atención a los medios, el secretario general del PPC ha aprovechado que este lunes se cumple un año de las elecciones catalanas -cuando los populares pasaron de tres a 15 diputados en el Parlament- para cargar contra Salvador Illa. "Tiene un Govern débil: sin presupuestos, que pierde votaciones y que no es capaz de garantizar el apoyo de sus decretos con sus propios socios", ha dicho, en alusión al revés que recibió el Executiu la semana pasada al no poder convalidar el decreto que pretendía prorrogar la aplicación de la nueva tasa turística. Una cuestión que Illa tratará de revertir aprobando un nuevo decreto este martes en el Consell Executiu.

También ha criticado que el president de la Generalitat vaya a sellar Pacte Nacional per la Llengua. "Ha pasado de participar en manifestaciones con Societat Civil Catalana a firmar pactos con Òmnium Cultural", ha ironizado. Y en la misma línea, ha acusado a los socialistas de permitir que Junts y ERC "sigan gobernando" en la sombra, pese a haber perdido la mayoría independentista en los pasados comicios. Y como ejemplo de ello ha puesto el hecho de que Catalunya vaya a tener un cuerpo diplomático exterior, una cuestión que los republicanos no pudieron lograr por el adelanto electoral, pero que la Cámara catalana aprobó en el pasado pleno: "El Govern de Illa está teniendo más éxito que ERC", ha añadido.