Illa tendrá una propuesta de financiación antes del verano y enfría una reunión con Ayuso

Se cumple el primer aniversario desde que Salvador Illa ganó las últimas elecciones al Parlament que le auparon a la presidencia de la Generalitat. Sería investido dos meses más tarde y, para conseguirlo, asumió el reto de tener una nueva financiación para Catalunya. Este lunes ha asegurado que mantiene el calendario de tener una propuesta cerrada antes del verano. En concreto, antes del 30 de junio, que es lo que firmó con ERC en los acuerdos de investidura. "Daremos cumplimiento al acuerdo, que es ambicioso y exigente", ha dicho en una entrevista en el programa 'Cafè d'idees' de RTVE.

El principal problema que tiene esta reforma es poner de acuerdo a las autonomías, que en este caso serían 15, ya Euskadi y Navarra tienen un modelo propio. El jefe del ejecutivo catalán ha admitido que esta cuestión "genera ruido en algunas partes de España", pero ha asegurado que "todo el mundo sabe" que el sistema actual está obsoleto y que hay que cambiarlo. El conflicto, como siempre, es que todas las partes se sientan cómodas. Pese a las dificultades, se ha mostrado convencido de que el acuerdo es posible.

Para allanar el camino, Illa se ha reunido con varios presidentes autonómicos para buscar consensos y explicar las reivindicaciones catalanas. El viernes lo hará con la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, y a finales de mes con el presidente de Aragón, el popular Jorge Antonio Azcón. Sin embargo, ha enfriado la posibilidad de reunirse con su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aunque él mismo lo contempló hace un par de meses. "De momento no lo tengo previsto. A mí me gusta hablar de las cosas con serenidad y datos. No quiero entrar a generar más ruido", ha explicado. Su argumento es que, frente al "ruido, ruido, ruido" que representa Ayuso, él quiere ser el presidente del "trabajo, trabajo, trabajo".

Uno de los compromisos que asumió Illa con ERC es que, en virtud de esta nueva financiación, la Agència Tributària de Catalunya -y no Hacienda- pueda recaudar todo el IRPF que se paga en Catalunya en 2026. El president ha mantenido el compromiso de que así sea, aunque sea un reto complejo que exige más personal y más inversión tecnológica. "Es complejo, pero o tenemos ambición o no la tenemos", ha concluido.

El aeropuerto, los empresarios y las alianzas

Otra carpeta peliaguda de su mandato es el futuro del aeropuerto de El Prat. Illa y el PSC siempre han sido partidarios de ampliarlo, pero no así sus socios de investidura, ERC y los Comuns. Cualquier paso en falso sobre este tema, le podría complicar al president su estabilidad en el Parlament y, por lo tanto, la legislatura. Ahora mismo hay una comisión de expertos elaborando una propuesta. El president ha confiado tener una propuesta "idealmente antes del verano" para luego intentar construir un "consenso político" a su alrededor. "Estoy esperando el informe técnico, no tardaré muchas semanas en tenerlo", ha asegurado.

El president también se ha defendido ante las críticas de algunos empresarios que recibió la semana pasada en la reunión anual del Cercle d'Economia. Empresarios a quienes no gustan las políticas del Govern en cuestiones como la vivienda o la tasa turística. Illa ha considerado que estas críticas son "un punto exageradas" y ha defendido el rumbo político y económico de Catalunya desde que él llegó al cargo. "La economía va muy bien y esto es lo que los empresarios quieren", ha dicho.

Estos mismos empresarios le pidieron que, a la hora de tejer alianzas, el Govern mire más hacia Junts y se olvide de sus socios actuales, ERC y Comuns. Illa ha descartado renunciar a sus socios de investidura, ya que él no cambia sus pactos "a medio camino". Eso sí, se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con otros partidos como Junts siempre que no sean contradictorios con los pactos que tiene firmados con sus socios estables. También ha dicho que, "cuando llegue el momento", se reunirá con el expresident Carles Puigdemont, por quien siente el "máximo respeto", pero no ha querido anticipar cuándo. "Buscaremos el momento para vernos", ha zanjado.

¿Sucesor de Sánchez?

Preguntado por su futuro político, Illa ha descartado postularse algún día para ser el sucesor de Pedro Sánchez cuando este deje el cargo de presidente del Gobierno y líder del PSOE. No solo eso, sino que ha augurado que a Sánchez aún le queda una larga carrera política por delante. "Hay Pedro Sánchez para rato", ha pronosticado. Incluso se ha permitido hacer un vaticinio: "Yo veo al presidente Sánchez llegando al 2027 [cuando acabe su mandato] y volviendo a ganar las elecciones". Así, ha asegurado que él no tiene "ninguna otra misión" que no sea ser president de la Generalitat que, además, lo considera la culminación de una carrera política que ha ido "mucho más allá de lo que nunca" hubiera imaginado.