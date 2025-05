Alícia Romero: "No se puede hacer demagogia con la presión fiscal, está 3,2 puntos por debajo de la europea"

La consellera de Economia, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976), atiende a EL PERIÓDICO en una semana política en la que ha tenido que lidiar con las discrepancias entre los dos socios del Govern por la tasa turística y después de que el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, le pidiera al Govern que pacte con Junts y le cuestionara la presión fiscal.

El proyecto estrella de cualquier conseller de Economia son los presupuestos. El Govern prometió presentar unas nuevas cuentas públicas para este 2025, pero finalmente no lo ha hecho.

Accedimos al Govern con un acuerdo con ERC y Comuns y tenemos que ser leales. Es un pacto que da para muchos presupuestos porque contiene muchísimos compromisos. Hay que ir cumpliendo. No nos parecía razonable ni leal salir a buscar otros socios, aunque tampoco había otros dispuestos a negociarlos. Ahora hay que preparar los de 2026.

¿El Govern tiene estabilidad?

Hemos presentado 13 decretos y se han aprobado 12. Y este último [sobre el aplazamiento de la tasa turística] lo llevaremos al Consell Executiu este martes, y también se aprobará. El Govern ha ido pactando y ha ido ganando confianza con ERC y Comuns.

Ha pactado ya dos suplementos de crédito (unos 3.400 millones de euros en total) y negocia el tercero, de 469 millones. ¿A qué se destinará?

A la vivienda, a la facilitación de la actividad económica y a generar prosperidad compartida, que es la salud, la educación y los servicios sociales. No quiero concretar más porque somos receptivos. En gran parte lo decidirán ERC y Comuns, y a nosotros nos tocará repriorizar las partidas de la Generalitat. No me preocupa esta negociación porque estoy segura de que nos pondremos de acuerdo. El presupuesto total acabará siendo de cerca de 40.000 millones.

El presupuesto total de Catalunya acabará siendo de 40.000 millones

Esta semana, sin embargo, ERC y Comuns han chocado en el Parlament por la tasa turística. El Govern aprobará el martes un nuevo decreto para que la subida no entre vigor hasta octubre, pero se está en un terreno de inseguridad jurídica durante unos días. ¿Qué es lo que falló y de quién es la responsabilidad?

Nuestra responsabilidad es negociar con los dos socios y generar los equilibrios necesarios. Recelos puede haber, pero hemos salido adelante. En cuanto a la tasa turística, lo que había pedido el sector es que no entrara en vigor el 1 de mayo para poder hacer modificaciones durante la tramitación parlamentaria. Pero Junts, PP, la extrema derecha y la CUP -aunque dice que está a favor de la tasa- votaron en contra. Que expliquen por qué lo hicieron. Si es para poner al Govern en una situación delicada, pues que lo digan, y que entienda todo el mundo que han priorizado el interés partidista al del sector turístico al que dicen representar.

La consellera de Economia, Alícia Romero. / Jordi Otix

Sí se ha validado en el Parlament la rebaja del IRPF a las rentas más bajas, pero el Cercle d'Economia le ha cuestionado al Govern la presión fiscal. ¿Qué le responde?

Que la presión fiscal en Catalunya y en España está 3,2 puntos por debajo de la europea. Los impuestos permiten un estado del bienestar sólido y fuerte, y queremos que se paguen de forma progresiva y justa para mantenerlo. Con esto [la presión fiscal] se hace una demagogia muy fácil. La desigualdad no va bien para la economía.

La desigualdad no va bien para la economía

El presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, también reclamó al Govern que explore pactos con Junts. ¿Qué opina?

Se nos hace difícil porque Junts no tiene ninguna voluntad de pactar con el Govern. Tenemos nuestros socios, que nadie nos espere haciendo otros pactos. También cuesta saber con qué Junts estás hablando a veces.

El 30 de junio finaliza el plazo pactado con ERC para acordar un nuevo modelo de financiación singular para Catalunya. ¿En qué punto está el informe de los expertos que se tiene que presentar antes?

Los expertos están trabajando en los elementos que definirán el nuevo modelo, y nosotros también, tanto con ERC como con el Gobierno. Estamos acelerando los trabajos, nuestra voluntad es que a finales de junio se celebren las comisiones bilaterales para concretar este acuerdo. Tiene que ser un modelo más transparente, más justo, y preservar los principios de ordinalidad y de solidaridad. Ahora estamos concretando la participación en los tributos del Estado y la cuota de solidaridad. Todos los modelos de financiación se han impulsado desde Catalunya, y si el nuestro sirve después para extenderlo a otros territorios de España pues mucho mejor. Singularidades ya hay en este momento; en Catalunya y en otras comunidades autónomas, por su voluntad de autogobierno y por su realidad. No queremos aportar los terceros y recibir los décimos.

La consellera de Economia, Alícia Romero. / Zowy Voeten

Junts no tiene ninguna voluntad de pactar con el Govern

Otra parte del acuerdo con ERC es el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para poder recaudar el IRPF en 2026. Se ha incorporado a 90 personas de forma estable y a otras 102 de forma temporal para la campaña de la renta. ¿Es viable seguir sumando personal sin presupuestos?

No, no hay ningún problema. Lo hemos hecho en prórroga presupuestaria y lo seguiremos haciendo. Y sobre la campaña de la renta, en estos cuatro días hemos pasado de 800 a 2.500 atenciones telefónicas, y todavía falta la presencial. El ciudadano está respondiendo bien a la campaña de la ATC.

¿Cuánto más se debe ampliar la plantilla de la ATC? ¿Hay que llegar a los 4.000 de la Agencia Tributaria española?

Lo estamos analizando, tenemos que ser prudentes. Lo más importante es la tecnología, mucho más que si son 300 u 800 personas más.