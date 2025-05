Sánchez saca partido del desconcierto en el PP

Se cierra una semana que, con permiso de León XIV, estuvo marcada por los ecos del apagón y que arrancó con el caos en los trenes que dejó a miles de viajeros atrapados. Se barruntaba una situación complicada para el Gobierno. Estaba fallando en gestión. En asuntos que palpan directamente a los ciudadanos. Y hasta sus socios marcaban distancia y exigían explicaciones. Pedro Sánchez se marchó del Congreso casi como llegó, sin más detalles de lo que ocurrido, pero sin rasguños. En su más de tres horas hablando desde la tribuna, agotó a propios y contrarios, pero asestó también “datos” para desmontar a Feijóo y retratarlo como un lobista de las nucleares y portavoz de los “ultrarricos”. Con esos mimbres, en Moncloa no se explican cómo el Partido Popular no ha sabido sacarle rédito al momento. Ven “nervios” en las filas populares y se preguntan cómo Feijóo no aprovecha que el Gobierno esté en horas bajas, ¿por qué el PSOE no baja del 28% en las encuestas y el PP no despunta? Esto se suma a que en el PP hay “desconcierto interno” por la posibilidad de cambios en la estructura y las dudas de que Feijóo pueda convocar el congreso. Eso supondría cambios de sillas y poner el partido en clave electoral a la espera de que Sánchez decida cuando convoca unas elecciones que el PP pide repetidamente. Es el único partido que no se ha renovado y todavía tiene estructuras heredadas. Y hay voces que piden darle vuelta de tuerca y una aclaración de funciones en los equipos y las caras. En el Ejecutivo celebran esta situación del principal partido de la oposición, igual que la convalidación del decreto del plan de aranceles pese al rechazo de los populares. Un “error político”, dicen, para el PP que puede pasarle rédito en las empresas. Pero eso está por ver igual que ya se verá quién asume las responsabilidades por el apagón.