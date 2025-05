Junts arremete contra Aliança: "Nuestra nación no se construye desde el odio"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha arremetido este sábado contra Aliança Catalana, formación de extrema derecha independentista liderada por la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols: "Nuestra nación no se ha defendido nunca ni se ha construido nunca desde el odio a nadie".

Así lo ha afirmado en la Convención Municipalista de Junts en Vic (Barcelona), en la que ha subrayado que "ni el catalanismo ni el independentismo han utilizado el miedo para ser mayoritarios", en una velada advertencia a Aliança Catalana.

"El odio no es ninguna respuesta, no salvaremos nuestra lengua ni nuestra cultura odiando a nadie. Nuestra identidad no será más fuerte desde el odio a la diferencia", ha insistido Turull, que ha cargado contra los "profetas del desánimo, de la intoxicación, del reproche y del insulto".

Sin llegar a citar de manera explícita al partido de Orriols, Turull ha asegurado que Junts nunca se "confunde de adversario". Para Junts, su adversario "nunca será otro independentista", sino que "siempre será el Estado español".

Críticas a Illa

Asimismo, Turull ha acusado al Govern de Salvador Illa de estar "escondido" durante la jornada del apagón eléctrico y de tener como primera prioridad "no molestar" al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. "Nuestra nación está en riesgo por un Govern que ha decidido no defenderla", ha alertado Turull, que ha pedido "pasar página del tiempo de resignación" y seguir trabajando para "acabar el trabajo que dejamos pendiente en octubre de 2017".

En su opinión, el Govern de Illa "hace las políticas sectoriales con Comuns y las política nacionales con Vox y PP", por lo que Turull ha hecho un "llamamiento a los ayuntamientos a reaccionar contra estas políticas sectoriales y esta política de deconstrucción nacional".

Durante la jornada, Junts ha acordado constituir un consejo asesor de exalcaldes, en el que participan una setentena de antiguos ediles del partido, entre ellos Xavier Trias (Barcelona), Anna Erra (Vic), Jordi Munell (Ripoll), Marta Madrenas (Girona) o Joan Ramon Casals (Molins de Rei).