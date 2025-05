La oposición critica la gestión informativa del Govern ante el apagón y choca por las nucleares

Las explicaciones del president Salvador Illa en el Parlament sobre la gestión del apagón eléctrico, que afectó la Península Ibérica el pasado lunes 28 de abril, no han satisfecho a la oposición. A pesar de que el jefe de la Generalitat ha explicado cronológicamente todas las gestiones hechas por el Govern y ha argumentado que su prioridad fue la "seguridad" de las personas y dar "información veraz", todos los partidos -salvo el suyo- le han afeado no haber comparecido con más celeridad.

Quien ha cuestionado la actuación del Govern con más contundencia ha sido Junts, que incluso ha preguntado al president si piensa "cesar" a algún miembro del Executiu. El presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, ha reconocido que Illa no tiene responsabilidades sobre el cero eléctrico, pero sí le ha reprochado haber estado "ausente" y "desaparecido" las primeras horas de la crisis energética, lo que ha asegurado que dio alas a "especulaciones" y toda clase de "fake news". "El Govern de todo el mundo, fue el Govern de nadie. Falló su Govern, la comunicación y su liderazgo", ha resumido Batet.

La dureza de las críticas de los posconvergentes ha indignado al Govern y al PSC, que han llegado a acusar a Junts de tener un comportamiento "poco patriótico" y hasta "impúdico". El reproche de los socialistas ha hecho subir los decibelios de la réplica de Batet, que ha acusado al Executiu de "irresponsable" por no "valorar la actitud de Junts" y de trasladar el debate al terreno "personal" y a la "demagogia". Además, el posconvergente ha abroncado al resto de adversarios políticos por "frivolizar" con caída del sistema y sus causas, agriando aún más el debate.

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella / Alberto Paredes / Europa Press

También ERC y la CUP han criticado la política comunicativa del Executiu, pero han adoptado un tono más constructivo y han lanzado algunas propuestas. Republicanos y anticapitalistas han coincidido en proponer una comisión parlamentaria para intentar entender qué sucedió. Una iniciativa que Illa ha asegurado que ve con buenos ojos, pero ha pedido que no se convierta en un "pim-pam-pum" político.

Esquerra quiere que la comisión sea de estudio y la CUP que sea de investigación, pero las dos persiguen lo mismo: encontrar las causas que expliquen qué pudo pasar para que cayera toda la red eléctrica durante horas y también buscar las medidas para que no vuelva a ocurrir. Además, los dos partidos han pedido una mayor presencia del sector público en el mercado de la energía. Los republicanos consideran que hay que aprovechar esta crisis para dar un papel preponderante a la energética pública que puso en marcha en el anterior mandato el expresident Pere Aragonès. "La energética pública es una estructura de Estado", ha dicho la portavoz republicana, Ester Capella.

Choque por las nucleares

Pero el consenso exhibido por la oposición en la diagnosis sobre la gestión comunicativa del Govern, contrasta con el choque en el debate que se ha reabierto sobre las nucleares. PP, Vox y Aliança Catalana han aprovechado la comparecencia de Illa para defender las centrales nucleares y para culpar al "buenismo verde" del apagón. "Renovables sí, por supuesto, pero nucleares también. O iremos al colapso", ha afirmado el líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, que ha tachado de "suicida" y de "majadería perrofláutica" el desmantelamiento de estas plantas.

En una línea similar se ha pronunciado el líder de la extrema derecha de Vox, Ignacio Garriga, que ha acusado a la izquierda de "fanatismo climático" y de hacer "políticas energéticas suicidas". También Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, ha asegurado que si se cierran las nucleares, no se podrá "encender la luz". "No es una teoría de la extrema derecha, no podemos vivir colgados de una hilo de cobre de Francia", ha rematado.

La portavoz de los Comuns, Jessica Albiach / Alberto Paredes / Europa Press

En contraposición a los tres partidos de la derecha, la formación que con más vehemencia ha defendido las energías renovables ha sido los Comuns, que ha exigido a la Generalitat que trabaje para que el gran apagón de la semana pasada no modifique el calendario de cierre de las centrales nucleares. En Catalunya hay tres que son Ascó I, Ascó II y Vandellós II y su cierre está programado para 2030, 2032 y 2035, respectivamente. La líder parlamentaria, Jéssica Albiach, ha pedido a Illa que no cede a las "presiones" del "lobby nuclear" e intensifique la transición hacia energías limpias. Illa le ha recogido el guante y ha reafirmado su apuesta por las renovables.