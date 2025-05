El Govern nombra delegado en EEUU tras las críticas por tener vacante el puesto en plena guerra comercial

La Generalitat tiene nuevo delegado en Estados Unidos. El Govern ha aprobado este martes el nombramiento para el cargo del politólogo David Andrés Viñas (Barcelona, 1983). El puesto estaba vacante desde que el pasado noviembre el ejecutivo de Illa prescindió de los servicios de Isidre Sala, que ostentaba el cargo desde el 2019. Viñas asumirá el puesto en plena guerra comercial desatada por la política arancelaria impuesta por el presidente Donald Trump.

Viñas es licenciado en Ciencias Políticas por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y tiene un diploma de postgrado en estudios de la Unión Europea por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y un máster en Política y Gobierno de la UE de la London School of Economics and Political Science (LSE). El nuevo delegado ha forjado una parte de su trayectoria en Naciones Unidas. Desde Nueva York, entre 2021 y 2023, ejerció como experto en incidencia humanitaria para Myanmar, el Yemen y Somalia. Desde enero de 2024, desde Valencia, ejerció este papel para el Sudan y la República Democrática del Congo. Anteriormente, también ha formado parte de otras organizaciones multilaterales como Save the Children, Oxfam, Amnistía Internacional y la Assemblea de Cooperació per la Pau.

La principal misión que tendrá encomendada Viñas es ayudar a las empresas catalanas en Estados Unidos a sobrevivir a la guerra comercial iniciada por Donald Trump. Aunque el presidente norteamericano dejara en suspenso durante 90 días la aplicación de los aranceles, la Generalitat está convencida de que tarde o temprano la política económica estadounidense tendrá un impacto negativo en las empresas catalanas que exportan a ese país. El president Illa presentó hace unas semanas un plan para mitigar el impacto y, entre las medidas, propuso reforzar presencia de la Generalitat en el exterior tanto a través de las delegaciones como de las oficinas económicas de Acció, que también dependen del Govern. "Al Govern no le temblarán las piernas a la hora de desplegar todos los recursos para proteger el tejido productivo y los trabajadores", dijo aquel día.

Este martes, en la comparecencia posterior a la reunión del Govern, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido la "larga trayectoria y experiencia acumulada" por Andrés especialmente en organizaciones internacionales. Para argumentar la demora en cubrir la vacante, ha alegado que, hasta dar con su perfil, se tuvo que ampliar el periodo de inscripciones de candidatos y se alargó el proceso de selección porque hasta entonces los aspirantes no tenían currículos que "se adaptaran" a la labor requerida para esta delegación. Además, se priorizó que la persona escogida tuviera disponibilidad para trasladarse de forma inmediata.

Europa Central

El Govern también ha renovado el mandato de su delegada en Europa Central, Krystyna Schreiber (Dresden, 1976), que tiene la sede en Viena. Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), también se ha formado en Sociología por la Universidad de Colonia y en Mediación Intercultural en el Instituto Tecnológico de Massachussetts. Lidera esta delegación desde 2019 y, cuando se abrió el proceso de selección para su plaza, ha ganado el concurso. Finalmente, la Generalitat también ha designado este martes a Gerard Graells (Sabadell, 1981) como nuevo director de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.