Feijóo ve "arbitraria" la consulta de Sánchez sobre la opa y asegura que está fuera de la ley

El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, mantiene el silencio sobre la posición de su partido respecto a la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, pero este martes sí se ha pronunciado sobre la consulta pública anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de que el Consejo de Ministros adopte una decisión. "Me preocupa que se utilice un procedimiento no incluido en la ley para valorar una operación empresarial", ha advertido el dirigente popular durante su intervención en la 40ª reunión anual del Cercle d’Economia, que se celebra esta semana en Barcelona.

Con el informe favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya en manos del Ejecutivo, Feijóo considera que ahora debe ser el Gobierno quien actúe "de acuerdo con la ley y con las normas" y ha avisado que la decisión "no se puede delegar". Ha advertido, además, de que "utilizar" una consulta de este tipo "para apartarse del dictamen" de Competencia sentaría un precedente peligroso para cualquier futura operación de fusión empresarial en España. A su juicio, podría derivar en "responsabilidades patrimoniales para el Estado", ya que se trataría de un mecanismo no recogido en la ley de Defensa de la Competencia y podría dar lugar a recursos judiciales si se entiende que vulnera el principio de libre mercado.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en conversación con el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola. / JORDI OTIX

Por ello, ha instado al Ejecutivo a posicionarse en base a la información disponible. "Apartarse de la legalidad e inventarse un procedimiento en un tema tan sensible no había ocurrido nunca", ha subrayado. En opinión del líder del PP, la decisión de abrir una consulta evidencia la "frivolidad" de Sánchez y supone una maniobra "arbitraria", carente de "seriedad" y "profesionalidad". "Impropia de una economía del euro", ha rematado, al tiempo que ha exigido explicaciones sobre quién podrá participar en esta consulta y ha reclamado la valoración tanto del Banco Central Europeo como del Banco de España.

"Apartarse de la legalidad e inventarse un procedimiento en un tema tan sensible no había ocurrido nunca" Alberto Núñez Feijóo — Presidente del PP y líder de la oposición.

Feijóo ha acusado así al Gobierno de no respetar el procedimiento legal establecido para este tipo de operaciones y de renunciar a liderar el país. "Que tome la decisión quien debe hacerlo, que es el Gobierno", ha insistido. También ha recordado que hace más de un año que se conoce la intención de llevar a cabo esta fusión y ha cuestionado la aparente sorpresa del Ejecutivo: "Nadie se cree que el BBVA iniciase una opa sin que el Gobierno lo conociese", ha sentenciado. Por ello, ha exigido al Ejecutivo que no convierta esta operación en una "narrativa de vencedores y vencidos".

En este contexto, el líder de la oposición ha aprovechado para volver a reclamar a Sánchez que convoque elecciones. Con tono crítico, ha planteado que, si de verdad se busca una consulta ciudadana, lo coherente sería adelantar los comicios. "Si queremos ser serios, deberíamos consultar ahora más que nunca qué opina España de la situación de España", ha deslizado. Además, ha reprochado al Gobierno que recurra a una consulta para una operación financiera como esta y no lo haga, por ejemplo, para conocer la opinión de la ciudadanía sobre los 10.000 millones de euros en gasto militar que este miércoles se debatirán en el Congreso.

Una opinión personal "irrelevante"

En una conversación posterior con el presidente del Cercle, Jaume Guardiola, Feijóo ha reiterado que su opinión personal sobre la opa "es irrelevante", ya que "no dispone de la información necesaria" para fijar una posición. No obstante, ha dicho "entender" la preocupación tanto de los clientes del Sabadell como del conjunto de la ciudadanía. Así, se ha limitado a valorar positivamente la existencia de "competencia" en el sistema financiero y ha lanzado una pregunta retórica: "¿A quién no le gusta que haya más bancos?".

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijoo, saluda al presdiente del PP catalán, Alejandro Fernández. / JORDI OTIX

Desde que se conoció la intención del banco vasco de llevar a cabo la fusión -hace más de un año-, el PP ha evitado fijar una postura clara. Sin embargo, la intervención de Feijóo en el Cercle d’Economia era el momento más esperado para hacerlo. Su pronunciamiento cobra mayor relevancia en este caso, después de que el PP catalán calificara públicamente de "error" la opa, al considerar que podría perjudicar al tejido empresarial catalán, especialmente a las pymes. Al acto lo han acompañado varios dirigentes populares en Catalunya, como el presidente del partido, Alejandro Fernández, el portavoz en el Parlament, Juan Fernández, y el edil en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera.