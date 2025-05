Los Comuns exigen una reunión urgente al Govern tras el varapalo judicial a las sanciones a grandes tenedores

El Tribunal Constitucional ha tumbado parcialmente la ley catalana que obligaba a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social a personas vulnerables antes de iniciar un desahucio. Como explica EL PERIÓDICO, el fallo implica que la Generalitat tendrá que archivar 521 expedientes sancionadores por valor de 13 millones de euros, además de devolver 435.000 euros ya abonados por los multados. La resolución judicial no cuestiona el fondo de las sanciones -no ofrecer alquiler social-, sino el hecho de que se impusiera como condición previa para acudir a los tribunales. Según el TC, esta prerrogativa es competencia estatal, no autonómica. El revés afecta especialmente a los casos derivados de la reforma legal aprobada en 2022, que amplió la protección a familias sin contrato vigente o incluso a ocupantes sin título legal.

La consellera de Economia, Alícia Romero, ha asegurado “no conocer los detalles” del asunto y se ha limitado a poner énfasis en que el Govern ha duplicado el impuesto de transmisiones patrimoniales para que los grandes tenedores “aporten más” a la bolsa común. Paradójicamente, sí que estaba al corriente la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que durante la rueda de prensa para explicar el acuerdo sobre la ampliación de crédito que han alcanzado con el Govern ha tachado la situación de “inaceptable e intolerable” y ha anunciado que han pedido una reunión de urgencia con el departamento de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, con la consellera Sílvia Paneque al frente.

ERC ha considerado una "mala noticia" que la Generalitat tenga que perdonar estos 13 millones por una brecha legal, pero ha pedido tiempo para analizar bien el pronunciamiento de Tribunal Constitucional y el alcance de los “efectos” que pueda tener.

Por su parte, el PP catalán ha acusado al Govern de aplicar políticas de vivienda "erróneas" e "inconstitucionales". "Discrepamos con la política de vivienda de la Generalitat porque no resuelve el problema y porque hace reformas contrarias a la Constitución", ha declarado el secretario general del partido, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa en la que ha advertido de que su formación "no renunciará" a recurrir todas las normativas que vulneren la Carta Magna.

"No eran leyes correctas ni constitucionales", ha dicho Rodríguez, tras celebrar la resolución del TC que resuelve dos recursos de inconstitucionalidad presentados por su partido y también por Vox. La normativa parcialmente anulada fue aprobada en 2015, aunque no entró en vigor hasta 2020 debido a su suspensión cautelar por parte del Alto Tribunal.

Una brecha legal

Desde el PP aseguran que seguirán librando la batalla judicial si el Govern no cambia su política de vivienda. En ese sentido, Rodríguez ha sido contundente al advertir que "la prórroga de la suspensión de los desahucios" está generando, a su juicio, efectos no deseados: "Hay un número importante de inquilinos que se acogen a esta medida para declararse vulnerables, trasladando la carga al propietario".Y ha considerado en este punto que "en muchos casos" los mismos propietarios pueden ser "incluso más vulnerables que el propio inquilino", si se trata de pequeños titulares.