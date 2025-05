ERC y Comuns chocan por la tasa turística y complican la tramitación de la nueva ley

El president Salvador Illa ha sostenido la legislatura a través de ir tejiendo acuerdos, por separado, con ERC y con los Comuns. Hasta el momento, la estrategia le ha funcionado razonablemente bien. El problema es que ahora sus dos socios parlamentarios chocan por la implementación de los cambios en la tasa turística. Es la primera vez que lo hacen con tanta vehemencia. Tanto ERC como los Comuns son partidarios de aumentar esta tasa, pero no se ponen de acuerdo en cómo se tiene que aplicar más allá de la ciudad de Barcelona. Este choque complica la tramitación de la nueva ley en el Parlament y obliga a Illa a hacer aún más equilibrios en su estrategia de contentar a sus dos socios a la vez.

El problema empezó el jueves cuando los republicanos presentaron una ley propia para subir la tasa que suponía, de facto, una enmienda al decreto sobre el mismo tema que habían pactado unas semanas antes los Comuns y el Govern. El principal cambio que introduce ERC en su norma es que quiere que todos los hoteles de Catalunya, menos los de Barcelona, tengan una tasa diferenciada en función de si es temporada alta -del 1 de abril al 30 de septiembre- o si es temporada baja -del 1 de octubre al 31 de marzo-. Por poner un ejemplo: con la ley de ERC el huésped de un hotel de cinco estrellas que no esté en la capital catalana pagaría como mínimo 4 euros de tasa por persona y noche en temporada alta y 2 euros en temporada baja -del 1 de octubre al 31 de marzo-. En la propuesta de los Comuns, pagaría una tarifa mínima de 6 euros todo el año, sin distinciones. Otro ejemplo: en la propuesta de ERC un huésped de un establecimiento de cuatro estrellas pagaría 2,2 euros en temporada alta y 1 euro en temporada baja. En la de los Comuns 2,4 sea cual sea la temporada.

Más allá de Collserola también hay vida, y además, es vida inteligente Isaac Albert — Vicesecretario de Comunicación de ERC

A partir de aquí se produce un choque de relatos. Los republicanos defienden que la tasa turística tiene que tener en cuenta las "diferentes realidades del país". Es decir, que como el impacto del turismo no es el mismo en Barcelona que en otras partes, la tasa también tiene que ser desigual. Los Comuns, en cambio, critican que la ley de los republicanos la hubiera podido firmar la derecha o la patronal. "Es calcada a la de Junts, el PP o Foment del Treball", esgrimen. Los Comuns recuerdan que la propuesta de ERC de diferenciar las temporadas supone rebajar la tasa a hoteles de cinco estrellas en plena temporada de esquí o también en pleno Mobile Congress -si los establecimientos no están ubicados en Barcelona-.

Cruce de reproches

Este lunes las dos partes han salido a defender sus posiciones. La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado a ERC de haber dado un "giro conservador" tanto con la tasa turística como con el cierre de las nucleares. "Es decepcionante, de Junts nos lo esperábamos, pero no de ERC", ha espetado. En cambio, el dirigente de ERC Isaac Albert ha replicado a los Comuns que sus políticas solo están pensadas para Barcelona y no para el conjunto de Catalunya: "Hay algunos [en alusión a los Comuns] que hacen política solo desde el Eixample. Más allá de Collserola también hay vida, y además, es vida inteligente". No todo son diferencias entre republicanos y morados: los dos están de acuerdo, por ejemplo, en que el 25% de lo que se recaude con la nueva tasa se dedique a políticas de vivienda.

El vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, este lunes. / MARC PUIG / ERC

Por su parte, el Govern ha tratado de mostrarse conciliador para intentar acercar las dos partes. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha asegurado que trabajan para "incorporar algunas modificaciones" pactadas con ERC y con Comuns. En definitiva, que la normativa final incorpore propuestas tanto del decreto que hicieron los Comuns como de la ley que propone ERC. En juego está que los cambios salgan adelante.