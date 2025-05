Puigdemont atribuye las críticas por el voto favorable de su consejero en la CNMC a "un ataque sistemático" contra Junts

El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha salido este domingo a justificar el polémico voto del consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propuesto por Junts, que no se opuso a la OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell. En una publicación en X (antes Twitter), el posconvergente atribuye la oleada de críticas a un intento generalizado de atacar a su partido, más que a la "operación financiera" en sí.

La noticia de que el consejero designado a propuesta de Junts -Pere Soler- no emitiera un voto particular en contra ha generado malestar político, especialmente en Catalunya, donde el rechazo a la operación financiera es transversal. Puigdemont ha respondido alegando que "la mayoría de las críticas" que dice recibir "no tienen nada que ver con la operación financiera en juego", y que, en realidad, se trata de una "crítica sistemática a todo lo que venga de Junts".

El líder de la formación reconoce abiertamente que existe una "discrepancia" entre el posicionamiento del partido -que ha manifestado su rechazo a la OPA por el riesgo que supone para la economía catalana- y el criterio adoptado por su representante en la CNMC. Sin embargo, justifica el voto con el argumento de que "la decisión de frenar la OPA no depende del voto particular de un consejero en solitario".

Según Puigdemont, incluso si el consejero hubiese expresado su disenso formalmente, no habría cambiado nada en la decisión colegiada de la CNMC. "Con un único voto ni se frenaba la OPA, ni se daban más argumentos de los que ya tiene el Gobierno para frenarla", asegura. En ese sentido, ha puesto el foco en la decisión del Ejecutivo -que tiene la última palabra- al que acusa de no ser creíble en su oposición a la OPA: "No confiamos en las palabras del Gobierno cuando dice que está en contra de la OPA. El secretario general de Junts, Jordi Turull, fue más explícito el pasado viernes y exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que no autorice la operación cuando la cuestión llegue a la mesa del Consejo de Ministros en los próximos días.

Junts, que lleva días tratando de contener el daño político por este episodio, ha defendido que no tiene intereses en ninguna de las entidades implicadas y que su representante actuó pensando en lo que creía "mejor para Catalunya”. Puigdemont, en su tuit, va más allá y acusa a sectores tanto de derecha como de izquierda, “de dentro y también de fuera", de aprovechar cualquier motivo para arremeter contra su espacio político.

Como explicó EL PERIÓDICO poco después de veredicto unánime de la CNMC, el apoyo de Soler sorprendió dentro de las filas de Junts y generó malestar. Eso sí, el consejero designado por Junts habría logrado endurecer los requisitos al BBVA en favor de las empresas catalanas a cambio de su voto a favor. Sobre ello se refiere también Puigdemont. El expresident explica que las condiciones impuestas por la CNMC para dar luz verde a la OPA -que incluyen medidas específicas para evitar una concentración lesiva para las pymes catalanas y baleares-, se habrían pactado teniendo en cuenta la singularidad del mercado catalán. Según el líder de Junts, este hecho justifica la ausencia del voto particular.