El PP se acerca al 'no' al decreto arancelario por el apagón y el ataque de Sánchez a las nucleares

“Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema”. “Lo que vemos es que, con mayor dependencia nuclear, la recuperación no hubiera sido tan rápida como la que estamos viviendo”. Estas declaraciones de Pedro Sánchez el pasado martes, 24 horas después del apagón que dejó a oscuras a España, han soliviantado al PP y lo han sumado como un argumento más para decantarse por el ‘no’ al decreto de los aranceles que se votará el jueves en el Congreso.

“Si no nos concreta qué falló para que se cayera el sector eléctrico, ¿cómo puede estar tan seguro de que las nucleares han sido un problema?”, se preguntaba un alto cargo del partido de Alberto Núñez Feijóo este martes en València, en el congreso del Partido Popular Europeo (PPE). Los populares están en contra del cierre de todas las centrales nucleares, una decisión acordada por el Gobierno con las empresas propietarias en 2019. La clausura está prevista que se haga de forma escalonada entre 2027 y 2035. Con la guerra de Rusia contra Ucrania de 2022, la incertidumbre de la batalla arancelaria lanzada por Donald Trump este año y ahora el apagón en la Península, el PP considera imprudente avanzar en ese plan y reclama al Gobierno que se lo replantee. De hecho, lo puso como una de sus condiciones hace un mes para apoyar la convalidación del decreto que esta semana se votará en el Congreso.

Reuniones con Cuerpo

El paquete alcanza los 14.100 millones de euros en ayudas, de los que 7.400 serán de nueva financiación y 6.700 de instrumentos ya existentes. En cuanto lo aprobó el Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se sentó con el vicesecretario del área del PP, Juan Bravo, y pareció abrirse una vía de comunicación que podía ser fructífera. El talante de ambos y el rechazo de las dos partes a las amenazas arancelarias de Trump hacían prever un acercamiento entre el Ejecutivo y la oposición inédito hasta ahora.

Sin embargo, el ataque de Sánchez a las nucleares tras la caída del sistema eléctrico y la falta de explicaciones de por qué ocurrió -algo a lo que el PP le está apremiando desde el primer día- llevan a los populares a decantarse por el ‘no’ en la votación del próximo jueves en el Congreso. El Gobierno no tendrá fácil superar ese examen, ya que Podemos todavía no ha aclarado su posición.

El plan de los populares

Ese ‘no’ puede dejar a los populares solos con los diputados de Vox, una situación que, según Bravo, no les preocupa porque se encargarán de explicar que ese plan “multimillonario” del Gobierno de Sánchez no es “un plan” sino que supone “más deuda”. “Yo no he oído a ninguna empresa que nos pida más deuda y avales”, afirma.

El PP, en el documento que trasladó a Cuerpo, plantea la creación de un fondo nacional con lo que se recauda de los aranceles para ayudar a las empresas, un plan de competitividad industrial con bajadas de cotizaciones sociales a las empresas afectadas e incentivos fiscales: eliminar o dejar a cero el impuesto sobre la producción de energía eléctrica y la simplificación y la reducción de trabas administrativas y burocráticas.