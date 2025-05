ERC reprocha a Junts que la opa del BBVA se autorice con los votos de su consejero en la CNMC: "El país no aguanta más jugadas maestras"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha criticado que la opa del BBVA al Banco Sabadell haya sido autorizada por la CNMC con el voto favorable de Pere Soler, consejero nombrado a propuesta de Junts. A través de un mensaje en su cuenta en X (antes Twitter), la dirigente republicana ha afeado al partido de Carles Puigdemont que el consejero que avalaron tendría que defender Catalunya, las empresas y los trabajadores, y no apoyar la operación bancaria: "El país no aguanta más jugadas maestras", ha advertido.

Alamany ha subrayado que el aval a la opa es una "muy mala noticia" por el impacto a nivel de empleo -los sindicatos alertan de que puede derivar en miles de despidos- y el potencial encarecimiento de la financiación para las pymes -las patronales catalanas han cerrado filas en contra de la absorción-.

Puigdemont también se ha manifestado este domingo por redes sociales al repsecto y ha criticado que se haya "confundido malévolamente" el papel del consejero nombrado a propuesta de su partido.

Soler votó el pasado miércoes con el resto de miembros de la entidad para dar luz verde con condiciones a la opa hostil del BBVA en el Sabadell. Su postura generó estupefacción entre parte del empresariado catalán, que esperaban que el organismo no autorizara por unanimidad la operación. "La decisión de parar la opa no depende del voto particular de un consejero de la CNMC en solitario. Da vergüenza tenerlo que recordar", ha asegurado Puigdemont a 'X'.