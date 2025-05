Los pactos de Illa con ERC y Comuns abren una brecha entre el Govern y Foment

Obligado a hacer de la necesidad virtud, la estabilidad del Govern en minoría de Salvador Illa está encadenada a los pactos con ERC y Comuns. Una suma de la que se deriva una agenda fruto de un juego de cesiones que, en tan solo nueve meses de mandato, ya ha hecho fruncir el ceño a la patronal en carpetas tan sensibles como la de vivienda, fiscalidad, infraestructuras o transición energética. Hasta tal punto que, en las últimas semanas, ha subido de decibelios el intercambio público de reproches entre el president de la Generalitat y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y ha agriado -por lo menos ante los focos- una relación entre ambos que viene de lejos.

Los encontronazos entre el jefe del Govern y el líder de los empresarios han ido 'in crescendo', pese a que la interlocución que mantienen es frecuente y desde Presidència la definen como "correcta". Hace años que se conocen y sus primeros vínculos se remontan no solo a la etapa en la que Illa era alcalde de La Roca del Vallès, y Sánchez Llibre, diputado en el Congreso por Unió, sino también a su afinidad futbolera por el Espanyol. Paradojas de la política, el presidente de Foment, que durante el 'procés' añoraba la "normalización" de la que ahora presume Illa, no esconde su deseo de que el PSC cambie de socios durante la legislatura y teja una alianza con Junts -los dos partidos sumarían mayoría-, algo que, por ahora, no entra en los planes de los socialistas.

Este es un gobierno de izquiedas y eso no va a cambiar

"Este es un gobierno de izquiedas y eso no va a cambiar", aseguran desde el entorno del president, y resumen que este Govern tiene unas "convicciones ideológicas" y, también, una "realidad parlamentaria", por lo que normalizan que haya cuestiones con las que disienten de Foment y otras en las que "convergen". La patronal, subrayan, vela por sus "intereses privados" e Illa gobierna, por lo que entienden que cada uno "juega su papel".

Sin embargo, hay quien dentro del Govern admite que han escocido algunos de los gestos de la patronal con el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont. Desde las reuniones en Waterloo para tratar de influir en su voto en el Congreso con cuestiones clave como la reducción de la jornada laboral o, anteriormente, para que cayera el impuesto a las energéticas; a la apuesta abierta de Foment por Xavier Trias en las elecciones municipales de 2023 en Barcelona, cuando el PSC aún estaba en la oposición en el Parlament. Para muestra de cómo se ha ido abriendo una brecha entre Illa y Sánchez Llibre, el choque a raíz del apagón eléctrico del pasado lunes.

El apagón y las nucleares

Hace tiempo que Foment se ha erigido como firme defensor de prolongar la vida de las nucleares y en los últimos meses ha redoblado su incidencia en este aspecto. El pasado 14 de marzo, las empresas nucleares organizaron un acto para loar las bondades de esta fuente energética -responsable de la mitad de la energía producida a día de hoy en Catalunya- y para advertir de que el cierre de Ascó y Vandellòs destruiría 10.500 empleos. El acto estaba apadrinado y participado por Foment.

"La conclusión [del apagón] es que el debate sobre la energía nuclear se ha acabado. Lo que pasó es la demostración palpable. El sistema energético español no puede prescindir de la energía nuclear", fue la reflexión que hizo Sánchez Llibre el día después de que la península Ibérica se quedara sin luz durante varias horas. Un argumento que replicó el PP y que no sentó bien en Palau. "[Sus declaraciones] me parecen precipitadas y poco cuidadosas", se aprestó a responderle Illa ese mismo día.

El pulso por la regulación

Las nucleares han sido el último, pero ni mucho menos el único encontronazo. A medida que Illa ha ido ganándose la estabilidad tejiendo acuerdos con ERC y Comuns, los choques con Foment se han sucedido. Fue así hace un mes cuando el PSC tuvo que ceder y aceptar regular los alquileres de temporada -acuerdo del que también participó la CUP- pese a que antes había argumentado que la Generalitat no debía hacerlo por una cuestión de seguridad jurídica. Sin pelos en la lengua, Sánchez Llibre llegó a decir que el Govern de Illa, con un "tripartito encubierto", estaba generando "decrecimiento y miseria" porque esa regulación era un "atentado a la propiedad privada".

Illa replicó, con ironía, que le llamaba la atención que los mismos que piden a la administración que se intervenga en el mercado cuando hay crisis como la de los aranceles "pidan que no se haga cuando está en riesgo un derecho" como el de la vivienda. "Hay que ser coherente", espetó Illa. En el Govern insisten en que la crisis de la vivienda es una "emergencia de país" y que se va a llegar "hasta donde haga falta" le guste o no a las patronales.

Foment trata de marcarle el paso al Executiu y evitar que se escore a la izquierda en sus alianzas. Defiende que las críticas, por más que contundentes, le son avanzadas a Presidència antes de hacerse públicas. Como sucedió, por ejemplo, cuando el Govern pactó con los Comuns aumentar la tasa turística. "Foment del Treball censura la subida radical de la tasa turística por parte de la Generalitat sin ninguna consulta con el sector. Este tipo de medidas, sumadas a proyectos como el aumento del SMI o la reducción horaria de la jornada laboral por ley, son un ataque a la productividad y al presente y futuro del turismo, locomotora hasta hoy de la economía catalana y española", reaccionaron desde la patronal.

El peregrinaje a Waterloo

Y es que Sánchez Llibre también maniobra en clave estatal y se ha erigido como una de las voces más duras -hasta el punto de calificarla como "uno de los errores más graves de la Democracia- contra el proyecto estrella en materia laboral del Gobierno de coalición: la reducción de jornada.

El propio Sánchez Llibre se ha reunido varias veces con Puigdemont en Waterloo (Bélgica) –encuentros de los que el Govern es advertido, por cortesía, con antelación, según defienden desde la patronal-, si bien la cita que generó especial resquemor y enojo en el cuartel general del PSC fue la que mantuvo el presidente de Foment con Puigdemont en Perpinyà durante la campaña electoral que acabó llevando a Illa a la presidencia de la Generalitat. Pocos días después, en aras de calmar las aguas, el líder patronal se fotografió con Illa en la sede del PSC.

Carles Puigdemont, en la reunión con el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, en Perpinyà durante la campaña catalana / EP

Illa ha querido forjar una imagen 'business friendly', garante de la estabilidad para el crecimiento económico con su receta de "prosperidad compartida" tras los días del ‘procés’, y ha tratado de apoyarse en Foment del Treball, entre otros, para ello. Y Sánchez Llibre recogió ese guante, aunque fuentes del Govern consideran que solo lo hizo a medias. Como muestra de esos equilibrios, el encuentro que el líder patronal le organizó al president en Madrid en septiembre de 2024, un mes después de que asumiera el cargo, con la flor y nata del empresariado, en la planta 50 del edificio de la consultora PWC.

El aeropuerto, punto de encuentro

No obstante, el líder patronal nunca ha renunciado a poner sus huevos en distintas cestas para lograr sus objetivos y ha alternado los gestos de acercamiento con otros de distancia. Un ejemplo se vio en la propia investidura de Illa. A la misma acudieron tres de los cuatro líderes de las patronales y sindicatos más representativos en Catalunya y Sánchez Llibre no fue uno de ellos. Una de cal y otra de arena, pues en el acto 'Catalunya Lidera', en el que Illa quería escenificar su intención de volver a colocar a Catalunya como locomotora económica de España, sí estuvo y se prodigó en halagos a las intenciones del president.

Pese a las grietas abiertas, al Govern tampoco le interesa que descarrile el vínculo con Foment. Dos bazas jugará en los próximos meses. La primera de ellas, el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, postergado hasta que Illa cierre con ERC y los Comuns las ampliaciones de crédito que necesita para gobernar con presupuestos prorrogados. Este es un auténtico anatema para el grupo de Jéssica Albiach, hasta el punto que las conclusiones de la comisión de estudio que Illa prometió para principios de año se han ido retrasando para no torpedear las negociaciones. La segunda baza es la de la financiación singular, con la que Foment comulga y que antes de julio el president tiene previsto oficializar como un acuerdo entre la Generalitat y la Moncloa.