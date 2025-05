Los Comuns rechazan la propuesta de tasa turística de ERC: "Es calcada a la de Junts o Foment"

La tasa turística se entrevé ya como el nuevo elemento de discordia entre los socios de legislatura, PSC, ERC y los Comuns. Los republicanos presentaron la semana pasada una proposición de ley que busca modificar la tasa turística que actualmente se paga en Catalunya y también hacer cambios en el decreto sobre el mismo tema que presentó el Govern hace algunas semanas. El grupo liderado por Josep Maria Jové quiere que, fuera de Barcelona, se haga una distinción entre temporada alta y baja. Según el texto ya registrado en la Cámara catalana, se pagaría una tasa superior del 1 de abril al 30 de septiembre y una tasa inferior del 1 de octubre al 31 de marzo.

La propuesta, sin embargo, no ha gustado a los Comuns, que consideran que es una rebaja al acuerdo alcanzado por su grupo con el Govern. En declaraciones a la ACN, el portavoz de los morados, David Cid, ha asegurado estar "sorprendido" y "decepcionado" por con el planteamiento de los republicanos, que ha asegurado que podría firmar "Junts, PP o Foment". "No tiene ningún sentido que se erijan en portavoces de la patronal", ha rematado el dirigente de los Comuns en la misma entrevista.

La nueva tasa turística, que duplica la actual, debía entrar en vigor el pasado 1 de mayo, pero el Govern comunicó el martes que se demoraría al menos hasta el mes de octubre. El decreto que regulaba esta subida, y que fue fruto de un pacto con los Comuns, se tramitará finalmente como proyecto de ley. Así lo decidirá el Parlament la próxima semana. El cambio se debe a la negociación con ERC, que ha optado por presentar su propia propuesta, y al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que ponía en duda que la vía del decreto fuera la más idónea para el cambio.

Ante esta situación, Cid ha instado a la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, a negociar durante el trámite parlamentario. "Queremos entender por qué rebajan lo que se paga en hoteles de cinco estrellas durante la temporada de esquí", se ha preguntado el morado, al tiempo que le ha pedido no alinearse con las patronales hotelera y turística.

Según la propuesta de ERC, en un hotel de cinco estrellas de fuera de Barcelona se podrán llegar a cobrar como máximo 4 euros por noche en temporada alta, mientras que en la baja el tope máximo será de 2 euros. Otro caso es el de las viviendas de uso turístico, que el tope máximo en temporada alta será de 3 euros y en temporada baja de 1,5, mientras que la horquilla en los cámpings estará entre 1 euro y 0,6 céntimos como máximo en función de la temporada. Sin embargo, en todos los casos, cada municipio podrá aplicar un recargo adicional de hasta seis euros más.