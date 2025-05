El PP catalán se suma al rechazo a la opa de BBVA a Sabadell

Desde la polarización que se vivió con el 'procés', hay pocos temas que generen un amplio consenso en la política catalana. No lo hacen ni el traspaso de Rodalies, ni la regulación del alquiler, ni la nueva financiación, ni el uso de la lengua catalana, por citar solo algunos ejemplos. La prueba es que en el Parlament, la mayoría de veces, las votaciones importantes se decantan por unos pocos votos. Ahora, sin embargo, ha surgido un tema en el que se roza la unanimidad: el rechazo mayoritario de los partidos catalanes a la opa de BBVA a Banc Sabadell.

El último en sumarse a este rechazo ha sido este viernes el PP de Catalunya. Su portavoz en la Cámara catalana, Juan Fernández, ha alertado de que esta operación es "un error". "Me parece una equivocación que hace un mal favor a la pequeña y a la mediana empresa catalana", ha argumentado en una entrevista a RNE. El rechazo de los populares catalanes a la opa es significativo por sí mismo, pero cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que el partido a nivel estatal guarda silencio y no se ha pronunciado sobre el tema desde que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitiera su informe el miércoles.

Me parece una equivocación que hace un mal favor a la pequeña y a la mediana empresa catalana Juan Fernández — Portavoz del PP en el Parlament

Con el PP catalán, ya son seis de los ocho partidos con representación en el Parlament que han expresado sus dudas o directamente su rechazo a la operación. Así, aparte de los populares, también lo han hecho Junts, ERC, los Comuns y la CUP. El PSC y por extensión el Govern de Salvador Illa también se oponen, pero se han podido mostrar menos tajantes para evitar presionar al Gobierno de Pedro Sánchez, que es de quien dependerá en última instancia que prospere o no la operación. El rechazo a la OPA también cuenta con el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. Solo hay dos partidos que no se han sumado al consenso, Vox y Aliança Catalana. No se han pronunciado ni a favor ni en contra.

Argumentos variados

Los argumentos de los que rechazan la operación son variados. Unos ponen el foco en la pequeña y mediana empresa que, aseguran, tendrá más dificultades para acceder a la financiación. Otros lo hacen en los trabajadores del banco porque auguran que se pondrán en riesgo los 10.500 puestos de trabajo que la entidad vallesana tiene en toda España, la mayoría en Catalunya. Otro en los clientes, ya que prevén que empeorará la atención que reciben. Finalmente, hay otros que lamentan que, si la operación culmina, el centro de decisión se trasladará en Madrid. Sea por un motivo u otro, el rechazo a la opa es generalizado y ahora mismo tendría la oposición de 122 de los 135 diputados del Parlament. La Cámara, sin embargo, no tiene ningún papel en el desenlace.

Ahora la opa queda en manos del Gobierno de España. Sumar, uno de los partidos de la coalición, ya ha manifestado también su rotunda oposición. Lo hizo este jueves la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. La decisión, sin embargo, recae en los ministerios que son competencia del PSOE. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostró en su día contrario a la operación, pero ha ido rebajando el tono. La decisión no es fácil, no solo por motivos de impacto económico. La estabilidad del Gobierno en el Congreso depende de dos partidos contrarios a la opa, Junts y ERC.