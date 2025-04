ERC registra una ley para que la subida de la tasa turística se adapte a si es temporada alta o baja

ERC ha registrado este miércoles en el Parlament una proposición de ley para modificar la tasa turística que actualmente se paga en Catalunya y que persigue cambiar el decreto sobre el mismo tema que presentó el Govern hace algunas semanas. Los republicanos, como ya hizo el Govern entonces, plantean subir la tasa, pero introducen un cambio a tener en cuenta: en todos los hoteles y alojamientos de turísticos de Catalunya excepto en los de Barcelona se pagará una tasa superior durante la temporada alta -del 1 de abril al 30 de septiembre- y una tasa inferior durante la temporada baja -del 1 de octubre al 31 de marzo-.

Por ejemplo, en un hotel de cinco estrellas de fuera de Barcelona se podrán llegar a cobrar como máximo 4 euros por noche en temporada alta, mientras que en la baja el tope máximo será de 2 euros. Otro caso es el de las viviendas de uso turístico, que el tope máximo en temporada alta será de 3 euros y en temporada baja de 1,5. La horquilla en los cámpings estará entre 1 euro y 0,6 céntimos como máximo en función de la temporada. En todos los casos, cada municipio podrá aplicar un recargo adicional de seis euros más. Los republicanos alegan que "la realidad turística de la ciudad de Barcelona no es la misma que el resto del territorio", de ahí que planteen, por primera vez desde que entró en vigor la tasa, que se diferencie entre temporadas. "Barcelona no es Catalunya y Catalunya no es Barcelona", resumen desde el partido.

La ley propuesta por ERC, como la del Govern en su día, también plantea un aumento considerable de la tasa en la ciudad de Barcelona. En un hotel de cinco estrellas de la ciudad se podrán llegar a pagar 14 euros por noche. De este dinero, seis euros serán fijos y los otros 8 serán variables y estará en manos del Ayuntamiento de Barcelona decidir la cuantía final. En los de cuatro estrellas el tope estará en los 11,4 euros -3,4 fijos y otros 8 en variables-, 14 en las viviendas de uso turístico -6 fijos y 8 variables- y 2 en los albergues juveniles. "Hay que paliar el impacto que representa para la ciudad la estancia de miles de personas en alojamientos turísticos", alega ERC.

Cruceros

Por otro lado, la propuesta también grava la estada de los cruceristas. Los pasajeros de embarcaciones que amarren en el puerto de Barcelona por menos de 12 horas tendrán que pagar 6 euros, mientras que si pernoctan el importe se reduce a 4. Esta parte es calcada a la que ya proponía el Govern en su decreto. La diferencia está en el resto de puertos catalanes, que verían reducido el impuesto. En este caso, que afectaría los puertos de Tarragona o Palamós, la tasa a pagar sería de 4 euros en temporada alta y de 3 en temporada baja para las estancias más cortas; y de 2,5 y 2, respectivamente, en las nocturnas.

La propuesta de los republicanos también mantiene una novedad destacada que ya introducía el decreto del Govern y es que el 25% de todo el dinero que se recaude se tendrán que dedicar a políticas de vivienda para hacer frente a la emergencia habitacional. Es decir, ya no serán solo para promocionar el turismo. ¿Qué posibilidades tiene de prosperar la ley? En principio las probabilidades son altas. ERC pactó con el Govern poder presentar esta norma con garantías de ser aprobada a cambio de dar su visto bueno al segundo suplemento de crédito de la Generalitat que se aprobó el pasado martes en el Consell Executiu. La tramitación de la ley

Desde 2012, la Generalitat ha recaudado más de 641,5 millones de euros a través de esta tasa, de los cuales 332,6 millones se han recolectado en la ciudad de Barcelona. Esto supone un 51,8% del montante. Cuando entre en vigor la modificación, ya sea con la propuesta de ERC o con la inicial del Govern, la tasa y los ingresos para las arcas públicas se multiplicarían por dos.