Illa defiende que reaccionó con "agilidad" al apagón y presume de no haber tenido que declarar la emergencia

El president Salvador Illa ha hecho una acérrima defensa de la gestión que ha hecho su Govern del apagón eléctrico, tanto con la activación de protocolos para garantizar los servicios prioritarios como con la información. Pese a las críticas lanzadas por la oposición, centradas sobre todo en que la primera comparecencia no se hizo hasta tres horas y media después del fallo generalizado, el jefe de la Generalitat ha replicado que se ha actuado con "agilidad" ante una situación "excepcional" y que prueba de ello es que Catalunya no necesitó declarar, como sí lo hicieron hasta ocho comunidades autónomas, el estado de emergencia en fase 3.

"Catalunya ha tenido una respuesta decente, correcta y que ha funcionado de forma muy satisfactoria", ha insistido el president poniendo el acento en que no se produjo un peligro sobre la vida de las personas ni sobre infraestructuras críticas. Eso sí, aún está pendiente restablecer el servicio de Rodalies. Ante las críticas de Junts, ERC y Comuns por no haber informado antes del apagón, ha recordado que en menos de 24 horas se han celebrado siete comparecencias -cuatro de la consellera de Interior, Núria Parlon, dos del propio president y una de la portavoz del Govern, Sílvia Paneque- y que eso demuestra que no se ha producido un vacío informativo como señalan algunos partidos. "Se activó rápido el comité de crisis", ha hecho hincapié.

Un argumento que no ha impedido que sus socios -ERC y Comuns-, pero también el resto del arco parlamentario, haya afeado al president que compareciera antes y que no hubiera información al minuto. Junts ha defendido que Illa dimitió de su liderazgo y actuó como "delegado del Gobierno" y Esquerra que lo hizo "a remolque de la Moncloa". Ante las peticiones de comparecencia de la oposición, Illa ha solicitado formalmente al Parlament poder dar explicaciones, previsiblemente en el pleno de la próxima semana.

La prioridad desde que se desencadenó el fallo eléctrico, ha insistido Illa, ha sido la activación de los planes de emergencia para proteger a los ciudadanos, especialmente los que están en una situación de mayor vulnerabilidad, e informar de lo que estaba pasando con datos "rigurosos" y "verificados" para no provocar desinformación. Así ha argumentado que la primera comparecencia de Parlon fuera a las cuatro de la tarde. En todo caso, dará cuenta del minutaje de todas las actuaciones en una comparecencia en el pleno del Parlament la semana que viene, un debate ante el que ha pedido "una actitud constructiva" de todos los grupos. "Hay momentos en que el sentido de país pasa por encima de todo", ha espetado.

"Extraer lecciones"

Ha admitido, eso sí, que de la gestión de este episodio sin parangón habrá que "extraer lecciones" y no descarta que esos aprendizajes se traduzcan en cambios en unos protocolos que, no obstante, la Generalitat considera que son muy precisos. Sin ir más lejos, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha admitido en una comparecencia anterior que hubo algunas dificultades, debido al fallo eléctrico, para contactar con los consistorios en las primeras horas y que, por lo tanto, no se produjeron con "la celeridad que se requería", pero ha insistido en que la comunicación a nivel institucional a nivel territorial fue "continuada y fluida" gracias también a la participación de las delegaciones del Govern y de las diputaciones. La consellera ha asumido que, tras esta experiencia, habrá aspectos a mejorar, uno de ellos: garantizar mecanismos alternativos de comunicación de emergencia con los puntos más sensibles.

También tocará, ha anticipado Illa, hacer rendimiento de cuentas, motivo por el que ha anunciado que se abrirán dos expedientes informativos tanto a Red Eléctrica como a Endesa para tratar de averiguar la causa del apagón. La intención del Govern, ha dicho el president, es "contribuir" en la investigación que también ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez. En el capítulo de balances está también el económico. El conseller de Empresa, Miquel Sàmper, está trabajando en cuantificar el impacto provocado por el apagón.

Pese a que aún no se ha confirmado la causa del apagón, el Govern ha defendido que la red de distribución y de transporte eléctrico que tiene el Estado español es "sólida" y "no vulnerable". No obstante, no se ha podido recuperar todavía el servicio de Rodalies y sí, en cambio, el del metro y el de los Ferrocarrils de la Generalitat. Eso se explica, ha dicho Paneque, porque estos dos últimos transportes son "más compactos" y, en cambio, la red de trenes "más dispersa", además de tener que retirar trenes y llevarlos hasta las estaciones y tener distintos sistemas de suministro.

Fuentes gubernamentales admiten, eso sí, que si la infraestructura no estuviera en una situación de debilidad, el servicio podría haberse recuperado con mayor rapidez. El president Illa ha asegurado que el servicio estará completamente restablecido este miércoles. Antes de poner fin a su comparecencia, se ha permitido también lanzar un dardo al presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, por defender que no se puede prescindir de las nucleares. Las palabras del líder de la patronal, ha dicho el jefe de la Generalitat, son "precipitadas" y "poco rigurosas", una contundencia que evidencia que no tiene la intención de cambiar el rumbo de su apuesta por las energías renovables.