La reacción de los partidos en Catalunya tras el apagón eléctrico

Los partidos de la oposición en Catalunya han criticado al Govern de Salvador Illa por la gestión del apagón eléctrico de este pasado lunes. La mayoría de fuerzas representadas en el Parlament achacan al president "falta de información oficial" y consideran que debería haber "lanzado un mensaje de calma" a la ciudadanía mucho antes de lo que lo hizo. Illa no salió públicamente hasta las ocho y media de la tarde, aunque unas horas sí había comparecido la consellera de Interior, Núria Parlon. Además, Junts y la CUP han pedido la comparecencia urgente del president en la Cámara, algo que el propio jefe del Executiu ya ha solicitado.

Junts ha sido el partido más crítico con el Govern, al que ha acusado de no estar "a la altura". El portavoz de la formación, Josep Rius, ha asegurado que el president estuvo "escondido" durante la mayor parte del día y ha dicho que la ciudadanía solo se sintió "acompañada" por los alcaldes, no por el Executiu. "Illa no era el responsable de solucionar el apagón, pero sí de informar y liderar", ha señalado Rius, que ha tachado de "incomprensible" su "ausencia" durante las primeras horas de la crisis. Asimismo, le ha acusado de hacer de "delegado del Gobierno" por haber esperado a comparecer a que lo hubiera hecho Pedro Sánchez y de haber "dimitido de liderazgo". Junts ha contrapuesto también la gestión de Illa por el apagón con la de Carles Puigdemont con los atentados o la de Pere Aragonès con la sequía.

ERC se ha mostrado crítica con el Govern porque considera que en los momentos más complicados del apagón no informó a la ciudadanía como debería haber hecho ni ejerció el liderazgo que el momento requería. "Fue a remolque de la Moncloa y no informó durante horas. Era fundamental mantener informada a la ciudadanía y esto no sucedió", ha dicho su portavoz parlamentaria, Ester Capella. Para los republicanos, el apagón eléctrico era imprevisible, pero no es de recibo que el Govern diera por respuesta un "apagón informativo". Al margen de las críticas, ERC sí ha aplaudido el papel de los servidores públicos y de los medios de comunicación y ha pedido una reflexión sobre cómo este episodio ha destapado la "vulnerabilidad y fragilidad" de la sociedad actual.

Los Comuns también consideran que la comunicación del Govern durante las primeras horas tras el apagón fue "mejorable" y creen que debería haber salido a "lanzar un mensaje de calma", pese a que no se dispusiera de toda la información. Sin embargo, la portavoz del partido, Jéssica Albiach, ha asegurado ser consciente de que los consellers estaban "trabajando" y "poniendo en marcha sus equipos". En ese sentido, ha cargado contra las formaciones que han "aprovechado" la emergencia para el "oportunismo político": "Algunos no han esperado ni 12 horas para intentar desgastar y tumbar un Govern, y para hacer política con la angustia de la ciudadanía", ha declarado Albiach.

Los populares tampoco han dado por buena la gestión del Govern. En un comunicado emitido este martes, el PP ha denunciado "falta de explicaciones y transparencia" por parte del Executiu, lo que, a su juicio, "demuestra una preocupante falta de respeto hacia los catalanes". El PPC y Aliança Catalana son los únicos partidos que no han comparecido ante los medios el día después de la crisis eléctrica, aunque fuentes populares argumentan que es debido a que la mayoría de diputados se han desplazado a València para asistir al congreso del PP europeo, que tiene lugar este martes y miércoles.

La CUP también considera que Illa debería haber salido "antes" a informar de cómo se estaba abordando la situación. "Podría haber comparecido tres horas antes para explicar que los colegios estaban atendiendo a los niños o que los hospitales disponían de los generadores necesarios", ha declarado la diputada anticapitalista, Laure Vega. La portavoz también ha criticado que Illa esperara "la respuesta del Gobierno central" para ofrecer una de propia a la ciudadanía catalana, calificándolo de "error".

Finalmente, Vox también ha reclamado la comparecencia de Illa, así como de las conselleres de Interior y Territori. El portavoz de la extrema derecha, Joan Garriga, ha tachado de "muy grave" el apagón y ha asegurado que ha provocado "víctimas mortales" vinculadas a la falta de oxígeno. A preguntas de los periodistas, Garriga no ha querido concretar cuáles eran sus fuentes de información. Vox también ha acusado al Gobierno de no querer explicar las causas de la caída del sistema eléctrico. "Nos toman por tontos. Lo saben y no nos lo dicen", ha añadido.