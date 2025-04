El Govern aplaza la subida de la tasa turística hasta después de su validación en el Parlament

El incremento de la tasa turística no entrará finalmente en vigor el 1 de mayo, sino que se demora hasta por lo menos el mes de octubre. El Govern ha comunicado este martes que finalmente el decreto que regulaba esta subida y que fue pactado con los Comuns se tramitará como proyecto de ley, un cambio de criterio que se debe a la negociación del segundo suplemento de crédito con ERC, que presentará su propia propuesta, y el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que ponía en duda que la vía del decreto fuera la más idónea para el cambio.

La consecuencia es que, como el itinerario del proyecto de ley es más largo, se aplaza la entrada en vigor de los aumentos hasta su aprobación definitiva en el Parlament. Así pues, según ha concretado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, la subida de la tasa turística no será vigente "hasta la primera liquidación posterior a la aprobación en el Parlament" del proyecto de ley que avale los cambios, previsiblemente en octubre.

El Govern y ERC alcanzaron este lunes un pacto para que el ejecutivo de Salvador Illa pudiera aprobar este martes una segunda ampliación de crédito que refuerza las finanzas de la Generalitat ante la falta de nuevos presupuestos. El Govern podrá disponer así de 1.300 millones de euros extra, que se sumarán a los 2.100 del primer suplemento que se aprobó hace algunas semanas. A cambio, el Govern de Illa ha aceptado que se tramite como ley la subida de la tasa turística, como quería ERC, porque así el partido puede presentar los cambios que considere oportunos.

La principal modificación que persiguen los republicanos es que la subida de la tasa no tenga el mismo impacto en algunas zonas de Catalunya como el que sí tendrá en Barcelona. Consideran que la subida en la capital catalana está justificada por las importantes externalidades que da el turismo en la ciudad, pero no lo está en otras zonas de Catalunya. También buscarán que la tasa haga distinciones entre la temporada alta y la temporada baja, algo que ha reivindicado el propio sector. No han dado más detalles, que deberán desarrollar en la propuesta legislativa que presenten. Fruto del pacto, los cambios que se recogían en el decreto ley no entrarán en vigor el 1 de mayo, sino más adelante.