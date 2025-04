Junts, ERC y Comuns critican que el Govern no informara antes del apagón

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha solicitado comparecer en el Parlament para explicar su gestión del apagón eléctrico generalizado en Catalunya. Así lo ha explicado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, quien ha enumerado las actuaciones del Ejecutivo catalán durante la jornada del lunes para atender la crisis desatada por los cortes de luz. Todo esto después de que algunos grupos parlamentarios hayan criticado la información ofrecida a la ciudadanía. "El Govern ha actuado desde el primer momento de acuerdo a los protocolos ante una situación inédita y excepcional", ha insistido la consellera.

Desde Junts niegan la mayor y critican al Executiu no haber estado "a la altura" de las circunstancias. El vicepresidente y portavoz del partido, Josep Rius, ha cargado contra Illa por lo que considera una "dimisión de su liderazgo" durante la crisis y ha pedido su comparecencia en el Parlament -el propio president ya la había solicitado horas antes-. El dirigente posconvergente ha acusado al jefe del Govern de haberse "escondido" en un momento "crítico": "No era el responsable de solucionar técnicamente la apagada, pero sí de liderar, acompañar e informar a la ciudadanía", ha espetado. También ha anunciado que su partido pedirá que comparezcan en el Congreso y en el Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor.

Rius, además, ha lamentado que el president no compareciera hasta ocho horas después del inicio de la crisis y ha considerado que, cuando lo hizo, "la información que ofreció no sirvió de nada" e incluso, ha añadido, "anunció una normalidad que a día de hoy todavía no existe". "Prefirió hacer de delegado del Gobierno que de president de la Generalitat", ha afirmado, tras poner de relieve que Illa salió "cuando [Pedro Sánchez] ya había salido a dar explicaciones". El president compareció por primera vez la noche del lunes, aunque la consellera de Interior, Núria Parlon, lo hizo tres veces ese mismo día -la primera vez a las 16 horas-. Pese a las críticas, Rius ha subrayado que Junts se puso a disposición del Govern "desde el primer minuto", ofreciendo la colaboración de todos sus alcaldes, regidores y diputados.

"A remolque de la Moncloa"

ERC también se ha unido a las críticas y en un comunicado este martes por la mañana ha lamentado la "falta de información oficial puntual" sobre el apagón, a la vez que ha informado que se ha puesto a disposición del Govern "para ayudar a restablecer la situación", además de agradecer la labor de los servidores públicos, medios de comunicación, ayuntamientos y a la ciudadanía. Para los republicanos, aunque el Govern "activó rápidamente" el comité de crisis y el Centro de Emergencias de Catalunya, "desde el mundo municipal y por parte de la ciudadanía quedó patente una falta de información oficial puntual en los momentos inmediatos al apagón".

Horas más tarde, la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha elevado el tono y ha acusado al Govern de actuar "a remolque de la Moncloa" en los momentos más complicados, algo que consideran "grave". "Era fundamental mantener informada a la ciudadanía y esto no pasó", ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana. Para los republicanos el apagón eléctrico era imprevisible, pero no es de recibo que el Govern diera por respuesta un "apagón informativo". "La Generalitat quedó a oscuras cuando lo que tenía que hacer es explicarse más y mejor". Aun así, desde ERC consideran que "ya habrá tiempo de analizar los errores" y subrayan que "ahora toca trabajar, dar respuesta rápida a la ciudadanía" para informar y acompañar a la población.

"Un mensaje de calma"

Los Comuns también han reprochado al Govern la falta de información ofrecida a la ciudadanía durante las primeras horas del apagón, a pesar de que, según la diputada Jéssica Albiach, su formación es consciente de que los consellers estaban "trabajando" y activando sus equipos. La también presidenta del grupo parlamentario ha considerado que la comunicación inicial fue "mejorable" y ha defendido que, aunque no se dispusiera de todos los datos, "se podría haber lanzado un mensaje de calma".

Albiach, en rueda de prensa en el Parlament, ha subrayado que la situación vivida el lunes fue "excepcional y anómala" y ha valorado positivamente que no se produjeran "pérdidas humanas". Además, ha aprovechado para destacar que, a su juicio, la jornada del lunes demuestra la fortaleza de "nuestro sistema público". En este sentido, ha criticado a las formaciones que, según ella, han utilizado la emergencia con fines partidistas: "Algunos no han esperado ni 12 horas para intentar desgastar y tumbar al Govern, haciendo política con la angustia de la ciudadanía", ha dicho, tildando esto de "oportunismo político".

También ha reclamado al Ejecutivo central que actúe con "transparencia": "Instamos al Gobierno a llegar hasta el final para esclarecer las causas, contrastando la información y consultando a fuentes expertas e independientes. Esta es la mejor manera de combatir los bulos y las noticias falsas".

Desde el PP tampoco han dado por buena la actuación del Govern y se han sumado a la crítica por el "apagón informativo" y el consecuente "silencio institucional" que consideran que se produjo "durante 24 horas". El PP alega por parte del Executiu una "falta de transparencia" que, según apuntan en un comunicado, demuestra "una preocupante falta de respeto hacia los catalanes".

Por su parte, la CUP -que también ha solicitado la comparecencia de Illa- cree que el president debería haber salido "antes" a informar de cómo se estaba abordando la situación. "Podría haber comparecido tres horas antes para explicar que los colegios estaban atendiendo a los niños o que los hospitales disponían de los generadores necesarios", ha declarado la diputada de la CUP, Laure Vega, en una atención a los medios en el Parlament. La portavoz también ha criticado que Illa esperara "la respuesta del Gobierno central" para ofrecer una "respuesta" propia a la ciudadanía catalana, calificándolo de "error".

Para frenar las críticas, el presidente del grupo parlamentario socialista, Ferran Pedret, ha salido a defender la gestión del Govern y ha asegurado que los tiempos responden a la necesidad de "recopilar y contrastar" la información para poder ofrecerla a la ciudadanía una vez estuviera "contrastada, fuera cierta y no parcial", ha asegurado en una rueda de prensa en el Parlament.