Así vivió el apagón el Zoo de Barcelona: animales "peligrosos" confinados ante el corte de luz de las alambradas

Si algún lugar estaba preparado para afrontar el apagón eléctrico que afectó a prácticamente todo el país el lunes, ese es, sin duda, el Zoo de Barcelona. El recinto, explica en conversación con EL PERIÓDICO, su director, Sito Alarcón, cuenta con un plan de autoprotección y un protocolo para actuar en casos de emergencia, incluso en situaciones de cortes de luz total. "Normalmente, se activan en casos de fenómenos meteorológicos adversos, como el temporal Gloria", reconoce Alarcón, pero sus mecanismos internos demostraron el lunes también ser efectivos para las situaciones más remotas, como el apagón masivo. El balance es que, pese a las adversidades, la jornada se produjo con "total normalidad".

Recibido poco después de las 12.30 el aviso de que el corte de luz era un problema generalizado y que su afectación iba a ser más larga de lo que cabría esperar, el Zoo activó el plan y constituyó su comité de emergencia, que está formado por todos los departamentos del zoológico. La principal motivación para apresurar su composición, relata el director, fue "no tener certeza de cuándo volvería la luz". En ese punto era necesario reforzar toda la comunicación interna del centro, pero también la externa. Por ese motivo, el recién formado comité se puso en contacto con los órganos de emergencia de Barcelona y los servicios municipales para informar de todos los avances. La comunicación fue constante durante todo el día.

Los animales, a dormir pronto

¿Y qué pasó con los leones, los elefantes y las cebras? Que fueron a dormir antes de tiempo. Alarcón asegura que, una vez en marcha los generadores -con una vida limitada- custodiar a los animales "peligrosos" fue la primera decisión que se tomó desde el comité. Siguiendo el protocolo establecido, los cuidadores cerraron a los animales en sus dormitorios, unos habitáculos que, por norma general, están abiertos durante la noche para que las especies puedan decir autónomamente si desplazarse allí o no. "Como no podíamos asegurar a qué hora podrían entrar [al dormitorio] o si podrían hacerlo -las puertas funcionan con electricidad- procedimos a que entrarán desde un primer momento", comenta.

El Zoo de Barcelona. / Elisenda Pons.

Si bien esta estrategia respondía a la necesidad de garantizar la "seguridad de todos", incluidos los visitantes -las alambradas que protegen los animales del exterior son eléctricas y había riesgo de que no funcionaran-, desde el Zoo también priorizaron que todas las especies estuvieran en las "mejores condiciones". El apagón dejó en situación de vulnerabilidad a todos aquellos animales "hectotérmicos", es decir, aquellos que no pueden controlar por ellos mismos la temperatura de su cuerpo, por lo que la regulan según la que hay en el ambiente. En este grupo están los réptiles, los peces o los anfibios. Ante la sensibilidad que representan, el Zoo debía "garantizar" que no hubiera pérdida de calor en sus espacios.

Una evacuación "calmada y ordenada"

Una vez solucionados estos dos temas "sin ninguna complicación" entre las 13 y las 14 horas, matiza Alarcón, desde el zoológico, evacuaron, tal y como marca el plan, a todos los visitantes. El desalojo se llevó a cabo de forma "calmada y ordenada". "Explicamos a los visitantes que, por culpa de la situación del apagón, debían abandonar las instalaciones, ya que sin electricidad, no podíamos garantizar las condiciones de seguridad", narra el máximo directivo. Una vez controlada del todo la situación, el comité mantuvo reuniones constantes a lo largo del día.

Entrada del Zoo de Barcelona. / RICARD CUGAT / EPC

Además, se designaron a dos responsables de guardia y dos jefes del parque para "hacer seguimiento" de todo lo que pasaba, tanto en las instalaciones del Zoo como en la de los animales. "Reforzamos nuestros servicios de tarde y dividimos el Zoo en dos sectores para que [los responsables de guardia] pudieran reportar al comité las incidencias que pudieran pasar", narra Alarcón. Esto se realizó desde las 14.30 hasta las 18.00, cuando el parque recuperó la corriente eléctrica. Desde el zoológico mantuvieron las medidas adoptadas y siguieron vigilando hasta la noche para que no hubiera problemas sobrevenidos. "Esta mañana hemos repasado todo y el día ha seguido con total normalidad", zanja Alarcón. Esta noche los leones, elefantes y cebras podrán volver a decidir a qué hora van a la cama.