Noche en vela en la Generalitat por el apagón: "El principal temor fueron los hospitales y las comisarías"

Cuando un empleado del Palau de la Generalitat ha llegado a su puesto este martes a la seis de la mañana, su sorpresa ha sido que varios de sus compañeros habían pasado la noche en la sede del Govern. Una noche en vela pendiente de un apagón de una magnitud difícil de imaginar. Entre ellos, el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital del ejecutivo catalán, Albert Tort. Cuando se detectó el corte de luz, este grupo de trabajadores improvisó una mesa de crisis en el despacho de la jefa de gabinete del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y allí empezó una jornada de trabajo que, como tantos otros catalanes, no olvidarán.

El Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat se convirtió a partir de entonces en el segundo Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), además del de Interior. Media hora más tarde de la detección de la incidencia, el majestuoso salón renacentista era un vaivén de consellers, secretarios generales, técnicos y asesores. Los titulares de Interior, Núria Parlon; la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; el de Empresa, Miquel Sàmper; y la de Salut, Olga Pané, fueron los primeros a los que Dalmau urgió su presencia en el centro de toma de decisiones.

"La primera preocupación fueron los hospitales, las comisarías y [la estaciones de] los bomberos. Nos preocuparon y mucho. Son la pieza nuclear de los servicios públicos", relata el propio Tort en conversación EL PERIÓDICO. Son lo que se denomina, en argot interno, los "espacios críticos", cuyo funcionamiento es determinante para mitigar el impacto de cualquier crisis. Todos aguantaron gracias a los grupos electrógenos que permitieron crear una especie de 'islas' con electricidad propia y ajenas al fallo general que sufrió el resto de la población. "Fue clave para sostener la electricidad, la conectividad de las aplicaciones, los sistemas de información y los centros de procesamiento de datos", expone el secretario. También para mantener operativos servicios tan esenciales como el de los teléfonos de emergencias 112 y 061, además de las ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Xavier Amor (Governs Locals), Eva Giménez (secretaria general Presidència) y Albert Tort (Telecomunicaciones). / Generalitat

Con los grupos electrógenos, sin embargo, el problema no estaba solucionado. Con estos aparatos se deja de depender de la red eléctrica, pero entonces se pasa a depender del gasoil, que es el combustible que los alimenta. "La energía de los grupos electrógenos también es finita y esto nos hizo sufrir", agrega Tort. Mientras tanto, también generaba preocupación las baterías de las torres de telecomunicaciones de la Generalitat y de las operadoras privadas. En el Palau de la Generalitat se tuvo que activar una red wifi de emergencia para asegurar las comunicaciones del Govern y evitar lo que muchos ciudadanos en esos momentos ya sufrían de lleno: una degradación de la conectividad de todos sus aparatos electrónicos. Priorizar los servicios esenciales siempre fue el objetivo para evitar incidencias significativas en el ámbito de la seguridad.

El vínculo con los alcaldes

Y, también, estar en contacto con los ayuntamientos, cosa que no fue sencilla. El secretario de Governs Locals, Xavier Amor, estuvo al frente de ese vínculo con los alcaldes. Después de cada reunión del comité de crisis -el martes se celebraron cuatro-, se celebraban dos reuniones más: una con los delegados del Govern, encargado cada uno de ellos de hacer de "altavoz" del Govern en los municipios de su zona; y otra con las entidades municipalistas. Aunque a trancas y barrancas, pudieron estar en contacto vía Whatsapp. A la 1.40 de la madrugada, Amor atendía a la alcaldesa de Castellbisbal, Dolors Conde, preocupada por los pasajeros que se habían quedado en un tren sin poder llegar a su destino.

Horas antes había hablado con el de Girona, Lluc Salellas, para garantizar la electricidad de una clínica; también con el de Bigues i Riells, Joan Galiano, para asegurar un generador en una residencia. La cuestión, asegura, es que no se "sintieran solos" en un momento insólito, especialmente a medida que oscurecía, momento en el que, reconoce Amor, la "inquietud" se hizo más palpable. Tras este episodio inédito, asegura que se ha pedido a totos los alcaldes que hagan sugerencias sobre cómo mejorar la actuación por si hay una próxima vez, al mismo tiempo que se valorará si hay que ampliar el listado de infreatructuras consideradas sensibles que tienen que estar conectadas al sistema Rescat, red alternativa de comunicación ante situaciones de emergencias.

Difícil de prever pero no imposible

Tort (Sant Martí Sarroca, 1984) es ingeniero informático y doctor por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha pasado por el mundo académico, por el de la empresa privada y por el institucional -tiene pasado como concejal-. Considera que la situación que se vivió este lunes en España, Portugal y parte de Francia es una "magnitud que no habíamos visto nunca", pero no la describiría como inimaginable. Apela a la ficción televisiva para argumentar que "lo que pasa en las series puede acabar sucediendo" y concluye que la clave no está solo en la magnitud de lo que pasa, sino en la capacidad de respuesta y de recuperación.

Mesa improvisada de crisis por el apagón ubicada en el despacho del conseller Dalmau. / Cedida por la Generalitat.

Y, cuando habla de esta capacidad de respuesta y recuperación ante crisis como esta, Tort intenta llevar el agua a su molino: el diseño de la red de telecomunicaciones. Es por esto que argumenta que, de cara el futuro, es decisivo llevar a cabo el proyecto que la Generalitat presentó solo diez días antes del gran apagón: conectar las más de seis mil sedes de la administración catalana -colegios, comisarías, hospitales, edificios gubernamentales, etc.- a través de la red de fibra óptica. "Con estos ganaremos soberanía e infraestructuras digitales propias que nos permitan resistir mejor y superar mejor situaciones como esta", resume. Con esta red pública de conectividad la Generalitat dependería menos de las operadoras privadas y, ante crisis como la de ayer, todas sus sedes estarían interconectadas. "Esto nos da una gestión mucho más directa, menos dependiente y pública", concluye. Ya se ha lanzado un concurso público de 200 millones de euros para llevar a cabo la operación. El primer objetivo es tener conectadas algo más de la mitad de estas sedes (3.300) en 2028 y culminar el resto en 2031.

La noche fue larga en el Palau de la Generalitat. Entre los consellers, se hicieron turnos. Parlon estuvo al mando hasta las tres de la madrugada y después Dalmau le tomó el relevo. Cuando el cansancio acechaba, el sofá del despacho del conseller Dalmau le ha servido a más de uno para echar una siesta. No ha habido quejas por las prestaciones del sofá. "Es mejor una cama, pero ante una situación así, mejor aquí que en la cama de casa", bromea Tort, que no se ha ido a descansar a Vilanova y la Geltrú, donde reside, hasta pasadas las seis de la tarde de este martes. Y eso que, asegura, no suele tomar café. "Esta vez, sí lo hice", dice ya al borde del bostezo. Una jornada de trabajo que, noche incluida, nunca olvidarán.