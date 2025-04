Las claves del pacto Govern-ERC: aumento salarial a funcionarios, ayudas contra los aranceles y tasa turística

El Govern y ERC han cerrado este lunes un pacto para que el ejecutivo de Salvador Illa apruebe este martes un segundo suplemento de crédito que refuerce las finanzas de la Generalitat ante la falta de nuevos presupuestos. El Govern podrá disponer así de 1.300 millones de euros extra, que se sumarán a los 2.100 del primer suplemento que se aprobó hace algunas semanas. ¿A dónde irá a parar el dinero de este segundo suplemento?

La mayor parte del dinero, algo más de 900 millones de euros, se dedicará a sostener el aumento del sueldo de los funcionarios de la Generalitat. Es un aumento del 2% que se llevó a cabo el año pasado pero que, para mantenerlo en el año en curso, se necesitaban estos recursos extraordinarios a través del suplemento de crédito. Además, este dinero también debería servir, a futuro, para aumentar otro 0,5% del sueldo de los trabajadores públicos como prometió el Gobierno de Pedro Sánchez. Ni el Govern ni ERC querían un problema con los funcionarios por lo que nunca estuvo en duda que esta partida saldría adelante.

El resto del suplemento, unos 390 millones, se dedicarán a ayudar a empresas del sector agroalimentario y del sector industrial catalán afectadas por la guerra arancelaria desatada por el presidente de los Estados Unidos, Donad Trump. Como Trump dejó en suspenso los aranceles a la Unión Europea durante 90 días antes de tomar una decisión definitiva, el Govern y ERC aún no han decidido exactamente a qué dedicarán el dinero.

Lo que han acordado es que formarán un grupo de trabajo que será el que vaya tomando las decisiones a medida que Trump aclare si sigue adelante con su cruzada arancelaria o no. También han fijado unos criterios para condicionar las ayudas. Por ejemplo, no solo se verán beneficiadas las empresas que exportan directamente a Estados Unidos, sino también pequeñas y medianas empresas que, aunque no exporten directamente, participan del proceso para que lo hagan otras. Además, las ayudas estarán condicionadas a que las compañías no hagan despidos.

Finalmente, de estos 390 millones, 30 serán ayudas a los agricultores catalanes que han visto como el mal tiempo de los últimos días arruinaba sus cosechas. 20 serán en forma de ayudas directas y otros 10 para inversiones que ayuden a mitigar los problemas derivados del impacto del cambio climático.

El pacto entre el Govern y ERC tiene una derivada que afectará a otro decreto con el que trabaja el ejecutivo de Illa y que perseguía aumentar la tasa turística. La aprobación definitiva de este decreto en el Parlament peligraba por el veto contra él que ejercían los republicanos. Ahora, tras el pacto, ERC levanta el veto y el decreto se aprobará.

A cambio, el Govern de Illa aceptará que se tramite como ley porque así ERC presentará los cambios que considere oportunos. La principal modificación que persiguen los republicanos es que la subida de la tasa no tenga el mismo impacto en algunas zonas de Catalunya como el que sí tendrá en Barcelona. Consideran que la subida en la capital catalana está justificada por las importantes externalidades que da el turismo en la ciudad, pero no lo está en otras zonas de Catalunya. También buscarán que la tasa haga distinciones entre la temporada alta y la temporada baja. No han dado más detalles, que deberán desarrollar en la propuesta legislativa que presenten. Fruto del pacto, los cambios que se recogían en el decreto ley no entrarán en vigor el 1 de mayo, sino más adelante.

Pactado el primer y el segundo suplemento de crédito -de 2.100 y de 1.300 millones, respectivamente-, el Govern de Illa aspira a reforzar aún más sus finanzas con otro suplemento de otros 470 millones. Este sería el tercero y último. ERC, de nuevo, se compromete a negociarlo, pero aún no fija condiciones. En este tercero juega un papel decisivo los Comuns, el otro socio prioritario de Illa. El grupo de Jéssica Albiach formula numerosas exigencias al Govern que solo podrán financiarse si este suplemento prospera. El desenlace se conocerá en las próximas semanas.