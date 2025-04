Puigdemont acusa a Illa de actuar "tarde y mal" ante el apagón eléctrico

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado al Govern y al president Salvador Illa de actuar "tarde y mal" ante el apagón eléctrico que afecta a toda la península Ibérica desde las 12 y media de la mañana. "En crisis de esta magnitud es necesario salir antes y transmitir serenidad en momentos demasiado propicios a la especulación, la conspiranoia y la desorientación. La información de servicio es una cosa, y el liderazgo es otra", ha apuntado en un mensaje en las redes sociales.

Además, el expresidente llama a hacer una "buena auditoría" de lo ocurrido y a "aprender de la experiencia", ante la gran "dependencia" de la sociedad actual de la conectividad electrónica. También ha criticado que algunas instituciones -el ayuntamiento de Barcelona fue uno de ellos- se dieran de baja de la red social Twitter y ha reclamado repensar la decisión para "tener todos los canales a disposición para cuando haya situaciones de emergencia"

Asimismo, ha reclamado revisar los protocolos de emergencias. "No tengo motivos para dudar de que los protocolos se han aplicado correctamente, pero aún así no se ha evitado un colapso monumental. Algo deberá cambiarse para que en el futuro, una situación parecida no genere tanto caos e incertidumbre", remata.

Préviamente, el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, ya había critidado el Govern no hubiera hecho ninguna comparecencia pública.

Illa ha convocado una reunión de crisis a las 2 de la tarde, una hora y media después del apagón, y la consellera de Interior, Núria Parlon, ha comparecido a las cuatro de la tarde para dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.