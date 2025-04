¿Qué es una crisis de electricidad y cómo se declara?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado esta tarde la "crisis de electricidad" en el país por el apagón que afecta a toda la península desde las 12 horas. "Se han puesto en marcha los protocolos de seguridad y el Ejecutivo ha declarado la crisis de electricidad”, ha comunicado en su primera aparición ante los medios desde el inicio del fallo del suministro.

Con esta declaración, el Ejecutivo activa todos los procedimientos que se recogen en el Plan de Preparación frente a los Riesgos en el Sector Eléctrico en España (PPR), que sirve para dar respuesta a situaciones como la actual emergencia. Este instrumento, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica a finales del año pasado, está pensando para la gestión de crisis de electricidad y sirve como hoja de ruta del Gobierno para proceder en las próximas horas, así como marco legal ante la situación excepcional. El documento recoge todos los supuestos, escenarios y pasos a seguir en caso de producirse una interrupción del sistema eléctrico con el fin de poder garantizar el suministro.

Se trata de un plan que da cumplimiento a un reglamento del Parlamento Europeo de junio de 2019 por el que se define una crisis de electricidad como "una situación presente o inminente en la que se produce una escasez significativa de electricidad, determinada por los Estados miembros y descrita en sus planes de riesgo". Estos planes nacionales deben establecer protocolos de actuación y coordinación entre diferentes operadores de sistemas eléctricos, fuerzas de seguridad y organismos gubernamentales para dar respuesta a incidentes que afecten al sistema eléctrico.

En ese sentido, el plan de preparación frente a los riesgos del sector eléctrico obliga en primer lugar a informar de la situación a la Comisión Europea y al operador del servicio (Red Eléctirca). El documento también señala como autoridad competente a la Dirección General de Política Energética y Minas, que actualmente recae en Manuel García Hernández. Todos estos pasos ya se han puesto en marcha.

Según ha informado el Gobierno a través de un comunicado, ya se ha dado traslado de la situación a la Comisión Europea, mediante la Representación Permanente y el Electricity Coordination Group. El ejecutivo también ha contactado con los Estados Miembros vecinos, Portugal y Francia, y con la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-e), tal y como marca el plan. En el se recoge la necesidad de "fomentar la colaboración internacional" con los países vecinos para "coordinar medidas transfronterizas en la reposición del servicio eléctrico tras una crisis".

Además, la ministra vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha acudido al CECOEL (Centro de Control de Electricidad) de Red Eléctrica durante la coordinación de las actuaciones para recuperar el suministro. Lo ha hecho acompañada del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y al director general de Política Energética y Minas, como autoridad competente.

El plan examina hasta 31 escenarios que pueden provocar una crisis energética, y lo hace analizando tanto las posibilidades que tiene de producirse como el impacto que tendría. Una vez estudiado al detalle cada uno de ellos, se señalan 10 escenarios como un riesgo "menor": una pandemia, una tormenta extrema, dos tipos de ciberataque, un ataque físico a infraestructuras críticas o a los centros de control, un fallo técnico local (como un incendio o explosión en un activo crítico), un sabotaje por parte de personal crítico, un incendio forestal o una erupción volcánica.

De momento, se desconocen las causas que han provocado el apagón de este 28 de abril. Durante su comparecencia, Sánchez ha asegurado que el Gobierno aún no tiene "información concluyente" y ha pedido no "especular" e informarse "por los canales oficiales". "No descartamos ninguna hipótesis", ha rematado. La Comisión Europea, que también está investigando las causas, ha querido dejar claro que, al menos de momento, no se han hallado indicios de ciberataque.