José Montilla: “No veo una segunda etapa del 'procés'”

El expresident anda alejado de la vida pública y política, pero en el seno del PSC y en el resto de partidos siempre es una voz a tener en cuenta, dada su experiencia: “Me lo pasé bien siendo Presidente”

José Montilla Aguilera (Iznájar, Córdoba, 15-1-1955) facilita entrevistas a cuentagotas, y reúne la experiencia de haber gestionado la Presidencia de la Generalitat, un escaño en el Senado, el Ministerio de Industria, la Diputació de Barcelona, y la alcaldía de Cornellà durante casi dos décadas.

Y aclara: como expresident de la Generalitat trabaja para una y, por tanto, cobra de la misma y no recibe pensión ninguna, ni como expresident, ni de ninguno de los cargos que ha tenido.

“Alguna vez he tenido que dar un puñetazo encima de la mesa”.

Se levanta cada día a las 6 y cuarto, va al gimnasio, se dirige al despacho y camina regularmente los festivos.

La situación política de Catalunya

De cara al futuro político del país su opinión está clara: no ve un segundo 'procés'.

“En la etapa de President tuve algún momento complicado, como los incendios en Tarragona en el que murieron bomberos, o el inicio de la crisis en 2008”.

Y saca pecho: “hubiera estado bien encontrar más complicidad en otras fuerzas políticas, pero recuerdo que aquel gobierno no perdió una sola votación en cuatro años y aprobamos más leyes que en ninguna otra legislatura, se aprobaron los presupuestos cuando tocaban”.

Y guarda un zasca: “La generosidad que Salvador Illa tuvo con otros, ahora no la tienen con él a la hora de aprobar presupuestos”.

Y guarda más balas: “tenemos una derecha y unas derechas españolas que no saben perder y que piensan que el poder es suyo”, pero también “tenemos una derecha catalana que tiene muy mal perder”. Y sonríe. “Normalmente la derecha no tiene progreso, sino retroceso; y lo estamos viendo en Estados Unidos. Allí los demócratas no han sacado la gente a la calle y han reconocido su derrota, a diferencia de Donald Trump hace cuatro años”.

“El 'procés' hizo mucho daño, y para mi era evidente que el procés no conseguiría sus objetivos. En su día ya dije que eso no iba a ninguna parte y tuvimos cierto retroceso respecto a Madrid. Ella llegó después, pero Isabel Díaz Ayuso debe estar encantada de aquella etapa y el desgaste que generó”.

Es posible que haya independentistas que sueñen que con un gobierno de la derecha (el PP con Vox) reforzará el independentismo.

José Montilla y Sergi Mas / JORDI COTRINA

Humor y política

En cuanto al programa Polònia dice: “El humor en política es necesario. No sé si va dentro del sueldo pero va dentro del cargo. Jamás llamé a TV3 quejándome ni del Polònia ni de ningún otro programa”.

Dónde ver y escuchar Mas Barcelona

El videopódcast 'Mas Barcelona' se puede ver y escuchar en las principales plataformas: Spotify, Youtube, ivoox, Apple Podcast, Amazon Podcast y Podimo.