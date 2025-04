Eva Baró (ERC): "La confrontación gratuita tiene que terminar, hay que preparar las municipales de 2027"

Eva Baró (Barcelona, 1974) se presenta a la reelección como presidenta de la federación de ERC en Barcelona de la mano de Lourdes Arrando, escenificando así la unión de las dos listas que se enfrentaron hace tan solo 18 meses. En esta entrevista con EL PERIÓDICO, pide a sus rivales que el congreso de este fin de semana sirva para hablar de Barcelona y que no se conciba como "un tercer 'round'" de la pugna interna que el partido arrastra.

Cuando anunció su candidatura, prometió trabajar por un "proyecto sólido". ¿Qué es lo que no ha tenido tiempo de hacer?

Hay que pilotar el devenir hasta las elecciones municipales de 2027. No he tenido tiempo de hacer muchas cosas. Estos 18 meses, desde octubre de 2023, han sido accidentados, con dos elecciones y un congreso nacional intenso que no sé si ha terminado del todo. Adquirimos unos compromisos vinculados a la necesidad de fomentar la participación y el diálogo permanente, y lo hemos empezado a hacer y lo seguiremos haciendo. Tiene que quedar claro que, en cuestiones estratégicas de la ciudad, decide Barcelona; aunque esto pueda generar conflictos internos.

Le acusan de ser la líder de la lista 'junquerista'.

Soy una presidenta que se presenta como candidata y que ha trabajado conjuntamente con la candidatura a la que se enfrentó hace 18 meses. Hemos hecho una reflexión conjunta, que no ha sido fácil, y nos ha permitido priorizar lo que importa: el partido y la ciudad. La nuestra es una candidatura unitaria que quiere sumar a todos los militantes que quieren mirar hacia delante, superar diferencias y trabajar con un espíritu constructivo para las municipales.

Compite con otra candidatura, formada por miembros de dos corrientes internas reconocidas por el partido como son Nova Esquerra Nacional y Foc Nou. ¿En qué se diferencian?

Hay bastantes diferencias. La primera es el espíritu de suma, concordia y reencuentro. Los compañeros de la otra candidatura ponen énfasis en lo que no ha funcionado, en lo que creen que se debería haber hecho, pero esto no lleva a ningún sitio. Cuanto más tardemos en mirar hacia delante, más nos costará hacer frente a la contienda electoral de 2027. La segunda es un equipo bien equilibrado, con experiencia y talento nuevo. La tercera es que esta es una candidatura feminista, encabezada por dos mujeres. Con todo esto podemos preparar ya las municipales, con las aportaciones de todos, y tener una ERC Barcelona fuerte, unida e influente, que marque el rumbo de la ciudad.

La presidenta de la federación de ERC en Barcelona y candidata a la reelección, Eva Baró. / Patricio Ortiz

La voluntad de entrar en el gobierno del alcalde Jaume Collboni, ¿es una diferencia entre las dos candidaturas?

Más que los pactos, la diferencia está en querer ser protagonista en la ciudad, marcar la agenda y condicionar la política municipal. Nosotros queremos influir.

Sus rivales prometen convocar antes del verano una votación telemática sobre este posible pacto con el PSC. Usted promete abordarlo antes en una asamblea. ¿Es o no el momento de celebrar esta consulta que quedó aplazada ‘sine die’ en junio de 2024?

Si tenemos que votar o no, lo decidirá la militancia. Tenemos que favorecer el debate, que no se ha hecho, y evaluar dónde estamos. Han pasado 10 meses, hay que preguntarse qué nos conviene ahora. Denota cierta inexperiencia decir que se hará una consulta sí o sí. Hay que preguntarse si estamos en el mismo momento, si la gente tiene toda la información, preguntar al grupo municipal, valorar si la pareja de baile está en ese punto... No estoy segura de que la otra candidatura haya hecho estas reflexiones, que son imprescindibles.

¿La suya lo ha hecho y ha descartado que sea el momento?

Sigo apostando por lo mismo: que las decisiones políticas barcelonesas, las tome la militancia de la federación de Barcelona. Y decidir si es lo más oportuno ahora o no. Pero el análisis previo es imprescindible antes de convocar una votación.

Usted, como militante, ¿considera que es oportuno gobernar con Collboni?

Es evidente que si se somete a una asamblea un preacuerdo, es porque se veía positivo. Al menos, tanto como no entrar [en el gobierno municipal]. Los dos escenarios son atractivos y políticamente interesantes para poder hablar de ello. Si la asamblea considera que sigue siéndolo, es evidente que se tendrá que entrar. Hay que hablar y compartir toda la información. Este es mi compromiso.

¿Cuáles son las prioridades de la ciudad?

Queremos una Barcelona genuina, que preserve su identidad, y que proteja el catalán, la cultura, el patrimonio y la memoria histórica. Esto tiene que ser compatible con una ciudad dinámica, moderna, abierta al mundo y con capacidad de atraer talento; sin que esto vaya en detrimento de seguir viviendo en nuestra ciudad. Hay que gobernar el turismo, garantizar el acceso a la vivienda y atender las desigualdades. Barcelona tiene que ser capital, del país y de la futura república catalana. Tenemos que ser influentes políticamente para marcar el rumbo de la ciudad, si no, seremos irrelevantes. Y desde la irrelevancia o el resentimiento, no se construye nada. Nosotros tenemos vocación de mayorías.

La presidenta de la federación de ERC en Barcelona y candidata a la reelección, Eva Baró, junto con su número dos, Lourdes Arrando.. / Patricio Ortiz

¿Cuándo se presentará la candidatura a las municipales?

No hay fecha, pero queremos crear un comité de campaña a partir de la semana que viene, si ganamos.

La secretaria general de ERC y edil, Elisenda Alamany, ¿será la candidata?

Primero tiene que decidirlo ella y después la militancia.

Pero, ¿le gustaría que lo fuera?

Ha incorporado una visión estratégica muy interesante y positiva en el grupo municipal. Es una opinión, pero en ERC Barcelona todos los militantes tienen el derecho a presentarse y garantizo igualdad de oportunidades.

El caso de los carteles de los hermanos Maragall, ¿se ha superado?

Si alguna cosa ha costado mucho en esta campaña es poder hablar de Barcelona y mantenernos aislados de todo el ruido relacionado con cosas que nada tenían que ver. Seguro que ha impactado, esto y muchísimas otras cosas. Lamentablemente, estas elecciones a veces parecen el tercer 'round' del congreso nacional. Y esto nos diferencia mucho de la otra candidatura: nos gusta hablar del modelo de ciudad, de cómo fortalecer el partido y de cómo ser influentes. Estamos cansados de que la otra candidatura insista permanentemente en algo que ya ha terminado y con lo que hemos estado 10 meses. Por favor, que todo aquel que quiera trabajar por Barcelona, hable de Barcelona y se centre en Barcelona, que priorice lo que nos compete. Las peleas y la confrontación gratuita tienen que terminar, hay que preparar las municipales de 2027.