Los críticos de ERC Barcelona acusan a la dirección de ser "muleta del PSC" y urgen a votar sobre la entrada en el gobierno de Collboni

La lucha por el liderazgo de la Federación de ERC en Barcelona se dilucidará este sábado. Unos mil militantes decidirán entre tener una dirección oficialista -pilotada por la actual presidenta y concejal, Eva Baró, junto a Lourdes Arrando-; o una cúpula crítica con la actual -encabezada por Creu Camacho y Miquel Colomé-. La campaña interna se ha recrudecido por la consulta sobre la entrada de Esquerra en el gobierno del alcalde Jaume Collboni, que se iba a celebrar en junio de 2024 porque había un preacuerdo, pero que quedó aplazada 'sine die' por falta de espacio para celebrar la votación, a la que acudió un cuórum mayor al previsto. El asunto fue perdiendo fuelle debido al choque interno en las filas republicanas. Junqueras fue partidario en su día de gobernar con Collboni, pero poco a poco fue abandonando la idea hasta descartarla. Llegó a la conclusión de que, si entraba en el ejecutivo municipal y gobernaba codo con codo con el PSC, no podría marcar perfil con el gobierno de la Generalitat, que también tiene al socialista Salvador Illa al frente.

Pero la lista que forman miembros de dos corrientes internas ya reconocidas, Nova Esquerra Nacional y Foc Nou, promete retomar esta consulta antes del verano, para que la militancia decida, si bien son contrarios a una alianza con los socialistas. Por su parte, Baró, en una entrevista en EL PERIÓDICO, ha considerado que antes de citar a las bases en las urnas, debe haber una asamblea en la que se analice si el preacuerdo con el PSC sigue en vigor y si sigue siendo una apuesta interesante para el partido, teniendo en cuenta que las municipales son en 2027. Colomé, en declaraciones a este diario, ha defendido que es "urgente" celebrar la consulta y que se trata de un tema de "dignidad". "Estamos perdiendo el ADN de Esquerra, el asamblearismo, el debatir, el ser críticos; y es urgente recuperarlo", ha alertado el candidato, al tiempo que ha criticado las idas y venidas de la actual dirección sobre esta cuestión.

Justamente, su lista ha lanzado un vídeo promocional en el que se repasa la sucesión de los hechos sobre esta votación para exhibir los cambios de opinión que ha tenido la cúpula y su contrincante, Baró, sobre el pacto con los socialistas: "Ahora sí, ahora no".

La experiencia de los candidatos

Pero además, el candidato a secretario general de la federación de ERC en Barcelona ha lamentado que Baró tache a su candidatura de "inexperta" por exigir esta votación -Baró dijo que denota "cierta inexperiencia" querer votar "sí o sí"- y le ha emplazado a contrastar los "currículums profesionales" de los miembros de las papeletas. Colomé ha opinado que la dirección de ERC Barcelona "no ha funcionado" porque está llena de personas con un "doble rol, que no son libres y que no tienen libertad para poder negociar".

Así, ha valorado que si los miembros de la cúpula barcelonesa son, al mismo tiempo, concejales del grupo municipal -como lo es Baró- "hay un conflicto de intereses", ya que son personas que "viven de la política". "Esto nos quita fuerza, nos hace más débiles y nos convierte en muleta del PSC. La federación tiene que funcionar como contrapeso", ha rematado.

Como réplica a Baró, que ha pedido aparcar las diferencias y pensar en las municipales de 2027, ha respondido: "¿Qué quiere decir que las batallas se tienen que terminar? ¿Que se tienen que hacer lo que diga la dirección del partido?".

La militancia de la federación más numerosa decidirá este sábado quién gana este pulso, que es una suerte de tercera disputa entre el presidente del partido, Junqueras, y sus contrincantes, después de las dos votaciones para elegir al líder nacional y el congreso de Martorell.