Los políticos aparcan el 'procés' y rinden cuentas con los suyos este Sant Jordi

Barcelona ha vuelto a teñirse de rojo este miércoles con miles de rosas, el símbolo por excelencia de la Diada de Sant Jordi. Ese color, que según la leyenda evoca la sangre del caballero que salvó a la princesa, compartió protagonismo durante años con el amarillo de las rosas que se convirtieron en un emblema del 'procés': una muestra de solidaridad con los dirigentes independentistas encarcelados por su papel en el referéndum del 1-O de 2017.

Aquellas rosas amarillas han desaparecido de los puestos, como también lo ha hecho la mayoría soberanista en el Parlament. Y los líderes independentistas que entonces convertían su paso por la cárcel o el exilio en éxitos editoriales, ya no ocupan el centro del escaparate literario. Ocho años después del referéndum del 1-O y la posterior declaración de independencia fallida, el libro de un político catalán en activo más comentado este Sant Jordi no lleva la firma de un líder soberanista, sino la de Alejandro Fernández, presidente del PP catalán.

Tensión en la carpa del PPC

Podría leerse como un síntoma más de la "normalidad institucional" que el president Salvador Illa quiere imprimir con su mandato. Pero, el contenido del ensayo, 'A calzón quitao' (La Esfera de los Libros), va en dirección contraria: Fernández sostiene que el 'procés' no ha terminado y vaticina nuevos intentos de ruptura entre Catalunya y el resto de España. Sin embargo, no por este relato se ha hecho mediáticamente conocido el libro, sino por el duro discurso que emplea el líder popular contra la dirección nacional del PP y por sus críticas a los compañeros del partido catalanes, a quienes tilda de ser "tutelas".

Parte de esos dirigentes, aún molestos por el contenido del texto, acompañaban este miércoles a Fernández en la carpa del partido, desde donde firmaba su libro. La sorpresa era para todos era la misma: no había ejemplares a firmar, ni parada montada para ello. "No queríamos hacer competencia a las librerías", justifican fuentes conocedoras de la situación. Fernández, por su parte, celebraba el éxito que ha tenido su ensayo. Lo presentó el martes en Tarragona, su ciudad natal, y la semana pasada en Barcelona, llenando ambas salas. En Madrid, donde arrancó la gira hace dos semanas, lo más comentado no fue el contenido del libro, sino la ausencia total de la cúpula del PP. Un plantón que se ha repetido este Sant Jordi: Alberto Núñez Feijóo no ha pisado la capital catalana, aunque fuentes del partido admiten a este diario que su visita estuvo prevista en un primer momento, cuando Fernández todavía no había anunciado la firma del libro en la carpa de la formación.

Pero Fernández no ha sido el único que ha pasado cuentas este Sant Jordi. También lo ha hecho el exvicepresidente Pablo Iglesias con su 'Enemigos Íntimos', un libro en el que acusa a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz de haberse subido a "una nube de narcisismo" y de usar la "mentira" como estrategia política. Mientras Iglesias firmaba en el Paseo de Gracia, Díaz se hacía fotografías en Rambla Catalunya, a poco más de 300 metros de quien la señaló como sucesora y por quién ahora se ha convertido en adversaria. "Es muy emocionante compartir con los lectores un abrazo, unas palabras y un 'selfie'", ha asegurado Iglesias al llegar a la parada donde firmaba, y que ha compartido codo con codo con el economista Xavier Sala i Martín.

De Iglesias y Díaz, justamente, también habla el libro de Jaume Asens. El eurodiputado se ha pasado la jornada firmando libros en distintos estantes, igual que su actual compañera de hemiciclo Irene Montero, con su libro 'Algo habremos hecho', que reivindica las políticas feministas realizadas durante su etapa en el ministerio de Igualdad. También el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero se ha desplazado a la capital catalana para celebrar Sant Jordi y firmar, por segundo año consecutivo, su 'Crónica de la España que dialoga'.

Junts 'recicla' ejemplares

Los libros del 'procés' no han estado este año en los estantes de las librerías, pero sí que se han podido encontrar en algunas de las carpas que los distintos partidos han instalado en Rambla Catalunya. Por la mañana, en el de Junts, le ha tocado a Jordi Turull hacer alguna dedicatoria en algunos ejemplares de 'Persistim' el libro que redactó en 2019, desde la cárcel, junto a la periodista Gemma Aguilera. Y, en ausencia del expresident Carles Puigdemont, algún lector también ha pedido a Turull que le dedicara uno de sus libros. "Este no es mío", ha advertido el secretario general de la formación entre risas cuando se ha dado cuenta de que tenía entre las manos un volumen de 'La lluita a l’exili'. Le pasó lo mismo el año pasado con los textos de Puigdemont que los posconvergentes repartieron en vísperas de la campaña electoral de las elecciones catalanas.

También pasan por la carpa de Junts el president del Parlament, Josep Rull, los diputados Agustí Colominas, Anna Navarro y Ennatu Domingo o la expresidenta del partido Laura Borràs. En la de ERC, en cambio, solo firma el exconseller Raül Romeva, en su caso un libro completamente alejado del 'procés'. Se trata de 'Esport per a tothom' y reivindica la importancia del deporte desde una vertiente ética, política y social.