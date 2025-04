Govern y partidos prometen dar un impulso al catalán pese a los recelos que frenan el Pacte Nacional per la Llengua

En Catalunya hay ahora más personas que conocen y hablan el catalán que cinco años atrás, pero son menos los que la consideran su lengua habitual y de identificación. Esta fue la principal conclusión de la encuesta sobre usos lingüísticos que realizó la conselleria de Política Lingüística del Govern de la Generalitat y el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), y reavivó el debate dentro del tablero político, que ya andaba agitado por las sentencias que obligan a que un 25% de la enseñanza en las aulas sea castellano, y no siguiendo el modelo de inmersión lingüística. Si la lengua es una arma arrojadiza entre partidos, debida a su politización durante el 'procés', lo es ahora la falta de un acuerdo para el Pacte Nacional per la Llengua que debe sentar las bases de un consenso amplio entre instituciones, formaciones políticas y entidades. Y en el primer Sant Jordi con el PSC al frente del Palau y sin mayoría independentista, el reconocimiento de la lengua catalana en Europa y el impulso a su uso también dentro de Catalunya ha marcado la jornada de este miércoles.

El president Salvador Illa ha arrancado con su declaración institucional -también marcada por los tres días de luto por el fallecimiento del papa Francisco- asumiendo que el catalán no es todavía una lengua oficial en la Unión Europea, pero comprometiéndose a que su uso sea reconocido en el Parlamento Europeo. Desde el Gobierno llevan meses intentando que así sea, pero el requisito de la unanimidad de los 27 Estados sigue complicándolo en el primer caso, por lo que hay ya más movimientos para que pueda ser antes utilizada en la Eurocámara. Sin embargo, esto no basta para que Junts dé por cumplido el acuerdo. Sea como sea, el jefe del Govern sí se ha comprometido a que en Catalunya se eleve su uso y reconocimiento.

De hecho, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, le ha reclamado que multiplique las plazas para aprender catalán para "garantizar el derecho de todo el mundo a conocer la lengua", al tiempo que ha subrayado la importancia de "defender la lengua como el nervio de la nación": "El objetivo de Òmnium es conseguir la universalización del acceso al catalán en Catalunya, cosa que a día de hoy no está garantizada [...] Hay más de dos millones de personas que quieren aprender el catalán y ahora no pueden, por lo que hay que facilitar el acceso a un derecho lingüístico que es básico", ha sostenido.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la declaración institucional de Sant Jordi / Rubén Moreno / Govern

La de hoy será la primera jornada en la que Sant Jordi cuente con una manifestación en defensa de la lengua catalana, tras el nacimiento de una nueva plataforma que se suma al trabajo ya impulsado desde Òmnium Cultural, que lleva meses teniendo puentes con el Govern. La entidad está trabajando de forma discreta con los partidos para conseguir que se alumbre un nuevo Pacte Nacional per la Llengua y se superen las diferencias que hasta la fecha lo han impedido. Junts, el principal partido de la oposición, lo frena alegando que el Ejecutivo catalán usa el castellano "de forma recurrente" y que no está librando batalla contra el 25% en las aulas -si bien se está pendiente del Tribunal Constitucional y acordaron una ley sin porcentajes ya en la legislatura pasada para sortear la obligación judicial-, mientras que la CUP se agarra a este último argumento para vetarlo. Por ahora. ERC sí se aviene a renovarlo, mientras que los Comuns presionan para que sea cuanto antes una realidad. Con el PP no se detectan visos de pacto, y la extrema derecha está fuera de la ecuación.

La desobediencia al 25% de castellano

El presidente del grupo parlamentario del PSC, Ferran Pedret, ha pedido este miércoles que esta herramienta para defender y promover el catalán pueda ser una realidad "lo más pronto posible" y que "es muy importante poder lanzar un mensaje de unidad sobre la promoción y la defensa de la lengua catalana". Sin embargo, Junts no ha recogido el guante, y la secretaria de organización del partido, Judit Toronjo, ha acusado al Executiu de “dar la espalda” al catalán y ha exigido saber cuál será la respuesta de Illa cuando los tribunales se pronuncien sobre la inmersión lingüística. En la misma línea, la diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha defendido que, por ahora, no se dan las condiciones para que la CUP pueda incorporarse a un Pacto Nacional por la Lengua, que ha tildado de "insuficiente". "A diferencia de otros temas, lo que nos estamos encontrando es que lo que se hace es acatar leyes injustas en vez de poner por delante un derecho, como sería el derecho al catalán", ha justificado.

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado que "todo el mundo se comprometa" con la defensa del catalán, en alusión al desmarque de Junts y la CUP. También ha puesto en entredicho que se haya producido "avances" significativos en el reconocimiento del catalán en la Unión Europea, algo que también ha puesto en duda Junts, y ha cuestionado así a Illa: "Quien crea que hay avances nos lo tendrá que explicar, mientras no los haya los seguiremos reivindicando", ha apuntado.

La líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha presionado a los socialistas para que se arremangue en forjar este pacto nacional, y ha deslizado que habría que poderse plantear una posible desobediencia a la sentencia sobre el 25% de castellano en las aulas en el caso de que no sea favorable a la inmersión: "No lo podemos descartar. En la defensa de nuestra lengua, todo vale", ha espetado.

El PP catalán ha vuelto a cerrar la puerta a participar en el Pacte Nacional per la Llengua bajo el argumento de que los partidos que lo impulsan apuestan por una "imposición" del catalán. El líder popular catalán, Alejandro Fernández, ha declarado que su formación "siempre estará" para "hablar de bilingüismo o de trilingüismo en el sistema educativo", pero nunca podrá estar de acuerdo con los que quieren "arrinconar" una lengua.