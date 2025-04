El PP catalán acusa a Illa de gobernar "de espaldas al Parlament" y "a golpe de decretazos"

Mientras el Govern de Salvador Illa negocia con sus socios de investidura -ERC y Comuns- la aprobación de un segundo decreto de ampliación de crédito que permita garantizar la gobernabilidad en Catalunya sin presupuestos, algunos de los partidos de la oposición, como Junts y el PPC, siguen pidiendo reiteradamente a Illa que apruebe unas cuentas públicas en el Consell Executiu, aunque sea mitad de año, y las someta a consideración del pleno de la Cámara catalana. "Pedimos a Illa que deje de inventarse triquiñuelas para saltarse el Parlament y traiga un presupuesto", ha exigido este martes el portavoz popular, Juan Fernández, en una rueda de prensa.

Desde el PPC han sido claros desde el primer momento al cerrar la puerta a Illa sobre un posible apoyo a los presupuestos, algo que Fernández ya comunicó al president en la ronda de contactos que mantuvo el líder socialista con todos los grupos parlamentarios -salvo la extrema derecha- para informar del borrador de las cuentas, que nunca llegó a presentar al hemiciclo por falta de mayoría que lo avalara. Aun así, el objetivo de los populares es desgastar su figura y escenificar la "debilidad parlamentaria" del PSC, al gobernar en minoría.

Esta falta de apoyos que alegan desde el PPC hace que Illa trate de aprobar "cuestiones importantes" a base de decretos ley, un mecanismo de urgencia que permite dar luz verde a iniciativas a través del Consell Executiu para la posterior convalidación en el Parlament. Desde el inicio de la legislatura, el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que es un órgano consultivo, ha dictado en tres ocasiones que tres decretos ley presentados por el Executiu no responden a la urgencia que requiere este mecanismo, aunque su dictamen no es vinculante y no impide su tramitación por esta vía.

Illa, entre Sánchez y Putin

Sobre este asunto son críticos desde el PPC: "Un president lo que debe hacer es someterse al Parlament, no gobernar de espaldas a él", ha comentado Fernández, tras considerar que Illa gobierna "con trampas" y "a base de decretazos". Una fórmula que, según el portavoz popular, también lleva a cabo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, ha llegado a compararlo con el dirigente ruso Vladímir Putin: "Pedimos que deje de actuar como una autocracia y deje de imitar a Putin", ha apuntado.

Los últimos dictámenes del CGE se publicaron la semana pasada y fueron motivados por una doble petición de Junts en referencia a sendos proyectos de ley del incremento de la tasa turística y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). El órgano recomendó al Govern que tramite como proyectos de ley estas normas al no existir "necesidad extraordinaria y urgente" que justifique su trámite como decreto ley. Antes, el mismo órgano consultivo ya se había pronunciado así en una petición de ERC sobre el decreto de ley de grandes tenedores.

Un acuerdo para el bilingüismo

En la misma atención a los periodistas, y a las puertas de la celebración de la Diada de Sant Jordi, desde el PPC han situado la necesidad de llegar a un "acuerdo de normalización lingüística del bilingüismo" por parte de todos los partidos. En palabras del portavoz, el catalán es una lengua "minoritaria que necesita protección y promoción especial". Eso sí, los populares descartan que la vía para hacerlo sea la "imposición", que es la política que consideran que se ha llevado a cabo en los últimos años. "La mejor forma de defender el catalán es aplicando la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 25% de castellano en las aulas", ha remarcado, una resolución que ha exigido al Govern que "se aplique de forma completa", porque es de "sentido común".

"Que nadie saque de conclusión que esto es un ataque al catalán", ha querido dejar claro Fernández, que ha señalado como culpables de la situación de esta lengua a todos los partidos que han estado en el Govern anteriormente, desde ERC y Junts, al PSC, pero también a los Comuns. Preguntado sobre si su partido estaría dispuesto a presentar sus propuestas en el Pacte Nacional per la Llengua -pendiente de constituirse desde el inicio de la legislatura-, Fernández ha respondido que no porque los partidos que lo impulsan son los mismos que han hecho una "mala gestión" de la política lingüística tratando de "arrinconar el catalán".