El Parlament pide al Govern una estrategia para promocionar la selección catalana a nivel internacional

La comisión de deportes del Parlament ha aprobado este martes una propuesta de resolución presentada por ERC que pide al Govern "impulsar activamente" la promoción internacional de las selecciones catalanas, así como el despliegue de una "estrategia institucional" para garantizar su reconocimiento en el ámbito internacional y su "proyección exterior". Estas cuestiones han salido adelante con el voto favorable de PSC, ERC y Comuns, mientras que Junts se ha abstenido y el PP y Vox lo han rechazado.

Los posconvergentes han argumentado su abstención cargando contra el partido de Oriol Junqueras ya que, en su acuerdo para la investidura de Salvador Illa, pactaron el compromiso del PSC con la internacionalización de la selección catalana. "Si quieres una selección catalana, no hagas president a Illa porque Catalunya tendrá selección oficial mientras no sea independiente", ha dicho el diputado Francesc Dalmases. Y lo ha reiterado: "No votaremos a favor porque el PSC no cumplirá".

La misma propuesta de resolución también exigía al Executiu a que llevara a cabo "las acciones pertinentes" para que el Gobierno desarrollara un reglamento para regular el reconocimiento de las selecciones nacionales, como la catalana. Este último punto se ha aprobado con el sí de Junts, ERC y Comuns, aunque el PSC en esta ocasión se ha abstenido y PP y Vox han vuelto a votar en contra.

La obligatoriedad de asistencia a las selecciones

Lo que no ha podido salir adelante ha sido la petición de eliminar la obligatoriedad para los deportistas de acudir a las convocatorias de la selección española, un punto en el que PSC sí que se ha posicionado en contra. Actualmente, la obligación de participar en las convocatorias estatales de cualquier disciplina está estipulada en el artículo 23 de la Ley del Deporte (39/2020), que lo considera un "deber" para los deportistas siempre que sean citados. Asimismo, el artículo 104 establece como una "infracción muy grave" la "falta de asistencia no justificada" a las citas, con sanciones que van desde multas de entre 3.000 y 30.000 euros hasta la suspensión federativa, lo que impide a los deportistas competir con sus clubes.

La propuesta aprobada resalta la importancia de respetar la "libertad individual" de los deportistas y su derecho a la "objeción de conciencia". Por ello, aboga por reformar la legislación estatal, cambiando lo que ahora es un "deber" en un "derecho" y eliminando cualquier tipo de obligación relacionada con la participación en selecciones estatales. "Entendemos que esto va de libertad y de derecho, no de un deber", ha expuesto la diputada republicana, Marta Vilalta.

Un ejemplo de la necesidad de este cambio lo ha explicado la misma Vilalta en referencia a lo que ocurrió en 2023, cuando varias jugadoras de fútbol intentaron rechazar la convocatoria para la selección española en el contexto del 'caso Rubiales', pero tuvieron que ceder por las repercusiones legales de su plantón. Ante esta situación, los republicanos presentaron una proposición de ley en el Congreso para suprimir esta obligación. El pleno admitió a trámite la iniciativa con los votos del PSOE, aunque los socialistas expresaron su oposición y se mostraron críticos con la eliminación de esta normativa.

Es la misma posición que han defendido los diputados del PSC en la comisión de este martes. El parlamentario socialista Guillem Mateo ha negado que realmente se coaccione u obligue a los deportistas a ir a las convocatorias: "En la mayoría de casos, por no decir en la totalidad, estas decisiones se toman en consenso con el seleccionador correspondiente, no se aplican las coacciones". Y en este punto se ha referido a los ejemplos que ha puesto Vilalta y ha matizado que, si bien son casos "mediáticos", no reflejan la realidad y la generalidad.

La oposición de PP y Vox

La oposición más dura la han exhibido el PP y Vox. El diputado popular Pau Ferran ha afeado a los socialistas que durante el mundial apostaran por desplegar pantallas gigantes en los municipios para ver a la selección española y ahora voten "internacionalizar las selecciones catalanas". Alberto Tarradas, en representación de Vox, ha acusado a los partidos de usar el deporte como "campo de batalla ideológico" y ha respondido directamente a Vilalta: "Lo que les fastidia es que la mayoría de deportistas catalanes se sientan españoles y acepten participar en la selección española".

Finalmente, los Comuns han dado apoyo a todo el texto reivindicando su compromiso con el "derecho a decidir" de los deportistas. El diputado Lluís Mijoler, exalcalde de El Prat, ha replicado a Tarradas: "Yo acepté poner pantallas para ver la selección española [cuando era alcalde], pero también habría respetado que un deportista no hubiera querido ir a la selección catalana o española".