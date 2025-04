Muere Lluís Prenafeta, la mano derecha de Jordi Pujol en la Generalitat

Lluís Prenafeta, quien fue durante muchos años la mano derecha de Jordi Pujol, ha muerto este martes a los 86 años. Prenafeta llegó a la Generalitat cuando Pujol ganó por las elecciones y fue durante 10 años, de 1980 a 1990, secretario general de la Presidència, cargo que dejó para dedicarse a la actividad privada. Durante su carrera política, intervino en proyectos como la creación de TV3 y Catalunya Ràdio, así como también en la organización de las loterías de la Generalitat y en el proyecto de instalación del parque Busch en Tarragona, el actual Port Aventura.

Prenafeta fue arrestado en 2009 en el marco de la operación Pretoria, un caso de corrupción urbanística que tuvo lugar en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. Por ello estuvo un mes en la cárcel de Soto del Real, de la que fue liberado tras pagar una fianza. Posteriormente, y tras pactar con la Fiscalía y admitir los hechos -cobramientos de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública entre 2002 y 2009-, fue condenado a 1 año, 11 meses y 27 días de prisión por tráfico de influencias y blanqueo de capitales con atenuante de dilación indebida y confesión. También al decomiso de 5,2 millones de euros. Por este mismo caso también fueron condenados el exconseller Macià Alavedra o el exalcalde socialista de Santa Coloma Bartomeu Muñoz.

En una de sus últimas entrevistas públicas, Prenafeta afirmó que Pujol se había equivocado en 2014 al confesar que su familia había tenido durante décadas en el extranjero una herencia sin declarar. También aseguró que ponía "la mano en el fuego" por él y que estaba convencido de que el expresident no se había lucrado de su actividad política. "Pongo totalmente la mano el fuego por el president Pujol. Pongo las dos manos. No se he metido un euro en el bolsillo. Por el hijo [Jordi Pujol Ferrusola], a lo mejor pondría un dedo", dijo en Catalunya Ràdio.

El pasado mes de noviembre estaba previsto que Prenafeta asistiera a un homenaje a Pujol en Castellterçol, al que acudieron Artur Mas y Xavier Trias. Sin embargo, finalmente no lo hizo por razones de salud.

Prenafeta nació en Ivars d'Urgell en 1939, pero creció en el barrio de Sants de Barcelona. A los 18 años se independizó económicamente de su familia y trabajó en diversos sectores, fundamentalmente en el de curtidos de piel. Más tarde viajó por gran parte del mundo. Estos viajes le permitieron establecer relaciones internacionales en los terrenos empresarial y político, algo que después aprovecharía desde su cargo para promover la acción exterior de la Generalitat.

En el año 1976 se afilió a Convergència Democràtica de Catalunya. Empezó como militante de base y se centró en la proyección exterior del parido, para más tarde acabar formando parte de la cúpula. En sus memorias, cuenta que el día que entraron en el Palau de la Generalitat por primera vez, en 1980, Pujol le soltó: "Lluís, la Generalitat somos tú y yo".

En 1990 dimitió como secretario general de Presidència y volvió al sector privado. Primero fue designado presidente de Petrolis de Catalunya (Petrocat) y del Túnel del Cadí y, posteriormente, dejó estas empresas para dedicarse a sus inversiones en Rusia a través de su empresa Juspi, que años antes había creado con Chupa-Chups Invest. También creó la Fundació Catalunya Oberta, un think tank liberal, e impulsó el diario El Observador.

Prenafeta había cursado estudios de Peritaje Industrial y había pasado también por el Instituto del Teatro de Barcelona.