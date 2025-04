Comuns pide "responsabilidad" a Podemos para tejer una "alternativa" a la extrema derecha

La portavoz de Catalunya en Comú, Aina Vidal, ha apelado a la "responsabilidad" de Podemos y del resto de formaciones de izquierdas para "frenar al fascismo" y "dar una alternativa deseable" a un eventual gobierno con presencia de la extrema derecha tras las próximas elecciones generales.

"Nuestra tesitura histórica y la responsabilidad que nos ha tocado actualmente no es sólo frenar al fascismo, sino dar una alternativa que sea deseable de Gobierno para seguir avanzando. Aquí es donde nos encontrarán siempre a los Comuns, tejiendo alianzas y siempre haciendo posible que haya una coalición de voluntades que haga posible esto: mantener un gobierno de izquierdas", ha afirmado Vidal en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

De esta manera se ha situado Comuns en el debate sobre la articulación de una candidatura a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales, después de que Podemos lanzase como candidata a la presidencia del Gobierno a la eurodiputada Irene Montero, entre críticas a Sumar.

Vidal, portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, ha instado a Podemos a que "tengan claro" el objetivo al que quieren llegar: "Aquí el objetivo es que mantengamos un Gobierno de izquierdas con capacidad de aguantar la ola de la extrema derecha".

"Me cuesta creer que Podemos y otros aliados que podamos tener no vean la necesidad urgente en términos de época y no entiendan la necesidad de seguir trabajando y presionando hacia un Gobierno que debe seguir avanzando y haciendo cosas importantes", ha agregado.

En la V asamblea de Podemos, Montero apostó por construir una candidatura de las "fuerzas de paz", dejando entrever la exclusión de Sumar, y con críticas al Gobierno de coalición por haberse colocado "del lado del genocidio y del lado de la sumisión a las exigencias de la OTAN".

Preguntada al respecto, Vidal ha respondido que "todos" están "horrorizados con lo que está sucediendo en Palestina" y con el hecho de que "nada pare las atrocidades" de Israel, aunque reivindicado la posición diplomática adoptada por el Gobierno de coalición.

"España se encuentra entre los poquísimos países que reconoce a la Autoridad Palestina y que está haciendo esfuerzos en términos diplomáticos para que pueda salir adelante el reconocimiento del pueblo palestino", ha agregado Vidal, que también ha expresado su "sorpresa" por el hecho de que Podemos no esté centrando sus esfuerzos en el Parlamento Europeo por tener allí "un altavoz" y teniendo en cuenta "el silencio vergonzante que está teniendo la UE".

Junts y el futuro de la legislatura

Vidal también se ha pronunciado sobre el rol que desempeña Junts en el Congreso, donde sus siete escaños son decisivos para la mayoría de la investidura y el Gobierno debe ganarse su apoyo votación a votación.

Al respecto, Vidal ha instado a Junts a que "entienda" cuál es la alternativa a la actual coalición entre PSOE y Sumar, que pasa por "un gobierno en el que Santiago Abascal -líder de Vox- pueda ser vicepresidente".

"Creo que la coherencia y la verdad se tienen que reivindicar en política, y Junts se ha pasado muchos años dejando a un lado la verdad", ha espetado Vidal, que ha recordado a la formación de Carles Puigdemont que con el actual Gobierno se han llevado a cabo los indultos, la reforma del código penal y la amnistía, y que, incluso, "están dispuestos a mucho más", en alusión a la financiación.

Y es en esta carpeta en la que ha instado a Junts a que actúe con "responsabilidad" y "apriete a favor de los intereses del pueblo catalán, del progresismo y del autogobierno", unos elementos que sólo se darán, bajo su punto de vista, con Sumar en el Gobierno.