Xavier Amor: "El encargo del 'president' Illa es ayudar a los ayuntamientos de Catalunya sin importar el color político"

Xavier Amor (Pineda de Mar, 1975) ocupa hoy en el Govern de la Generalitat precisamente el cargo al que hubiera dirigido sus reivindicaciones como alcalde de Pineda de Mar (Maresme), municipio que lideró durante 17 años. También expresidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), el secretario de Governs Locals i Relacions amb l'Aran representa uno de los puntales del ejecutivo catalán, junto con las delegaciones territoriales, para estrechar lazos con los municipios de Catalunya. "Sin importar el color político y pisando el territorio", remarca el socialista, que pone el foco en el mundo rural y los pequeños consistorios.

Pregunta (P). ¿Cómo ha vivido su paso al 'otro lado' del municipalismo, en este caso como alto cargo del Govern?

Respuesta (R). Medio en broma medio en serio, suelo decir que me han puesto aquí para hacer realidad todo lo que he revindicado como alcalde y como presidente de la FMC [ríe]. El encargo que recibí del 'president' Illa y del 'conseller' Dalmau es acompañar y ayudar a los alcaldes y alcaldesas de Catalunya desde la proximidad: queremos que tengan un teléfono al que poder llamar si tienen algún problema. Estamos cerca de haber visitado ya el 100% de municipios.

P. ¿Cuáles son las claves de la acción local del Govern?

R. El 'president' nos dejó muy claro desde el primer día que debemos trascender los colores políticos, más allá de que el Govern sea socialista, y tener claro que Catalunya es mucho más que el área metropolitana de Barcelona. En esta línea, subrayo el Estatuto de Municipios Rurales, que fue la primera ley que llevamos al Parlament; las comisiones bilaterales con los municipios, hace unos días con Tarragona; y el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), el cual agilizamos para los consistorios y cuya inversión duplicamos.

P. ¿Cuáles son las preocupaciones locales que ha captado en estos primeros ocho meses en el cargo?

R. Tengo muy presentes tres. Primero, los alcaldes nos piden facilitar las tramitaciones: debemos agilizar los procesos como Administración Pública para que los ayuntamientos nos vean como parte de su equipo. Yo no quiero que los técnicos municipales resoplen cuando piden una subvención a la Generalitat. Un ejemplo paradigmático de solución a esto es el nuevo PUOSC. Después hay un tema de financiación: los ayuntamientos deben poder gastar su remanente de tesorería, sobre todo cuando la gran mayoría están saneados. Por último, nos insisten en el déficit de funcionarios con habilitación nacional, que no es un probema menor. La grandeza pasa por entender que son igual de importantes un problema de L'Hospitalet [282.000 habitantes] de 10 millones y un problema de La Vilella Baixa [206 habitanets] por no poder hacer un pozo porque le faltan 45.000 euros.

P. Le dan mucha importancia a las relaciones con el autogobierno del Aran.

R. Sí: esta Secretaría quiere estar muy presente en la singularidad del Aran. Estamos trabajando con ellos para garantizar que los servicios que se presten allí sean de la misma calidad que en el resto de Catalunya, algo que tiene mucho que ver con conectividad.

Xavier Amor, secretario de Governs Locals de la Generalitat, durante la entrevista con EL PERIÓDICO.b / Zowy Voeten

P. Ha hablado de infrafinanciación. Probablemente es lo que más consenso político genera entre ayuntamientos. ¿Cuál es la solución?

R. La estrategia es desarrollar en el medio/largo plazo dos leyes: la Ley de Gobiernos Locales y la Ley de Financiación Local. La primera debería ordenar institucionalmente Catalunya y delimitar las competencias. Consecuentemente, la segunda debería dotar esas competencias de fondos. Es una cuestión compleja porque requiere de mayorías cualificadas y la aritmética en el Parlament es la que es. Por otra parte, la operativa del día a día es el Fons de Cooperació Local, nuestra herramienta financiera para dotar a las entidades locales.

P. Ahí entra el siempre controvertido asunto entre Generalitat y ayuntamientos de las conocidas como 'competencias impropias' que los municipios han ido asumiendo.

R. Por mucho que queramos organizarlo, en estos casos no creo que ningún alcalde ante una problemática mire hacia otro lado. Lo sé porque he sido alcalde y me ha tocado mojarme: tú acabas montando el servicio aunque haya competencias que no te tocan.

P. Una política simbólica del Govern es el Pla de Barris. ¿Ha salido en los encuentros con los alcaldes?

R. Los alcaldes nos transmiten que tienen muchas ganas. Es la oportunidad de transformar muchos barrios que, además de en el espacio público, tienen necesidades de acción social a través de intervenciones urbanas de 'microcirugía' en áreas degradadas.

P. El plan menciona el acompañamiento a comunidades vecinales para rehabilitaciones. ¿Cree que puede desatascar intervenciones pendientes, como pretenden varias grandes ciudades?

R. Te contesto con un ejemplo. En el barrio del Carme de Pineda, que se quedó a medio punto de entrar en la última convocatoria del Pla de Barris, el Ayuntamiento reunía a los vecinos para optar a ayudas. Si no, es impensable: o te pones a liderar o no sale. Y este Govern está demostrando que los problemas no se arreglan solos ni por arte de magia.

P. Una y otra vez resurge el debate de la gobernanza de la Barcelona metropolitana. ¿Cómo se resolverá?

R. La futura Ley de Gobiernos Locales será una oportunidad para ordenar institucionalmente Catalunya. Ahora bien, aquí sí que nosotros sólo podemos acompañar. Y, eso sí, la prioridad no debería pasar por montar nuevas estructuras, sino por prestar servicios de la máxima calidad.

P. Para acabar: ¿qué acción del Govern en los municipios será más palpable estos próximos años?

R. Creo que el PUOSC tendrá un gran impacto: nos esperan dos años de ver muchas obras en las ciudades. Sobre este plan, precisamente, una última anécdota. Cuando el 'president' me lo avanzó, me dijo: "Cuando vayas a los municipios, te harán una ficha donde pondrá el nombre y el color político de cada alcalde. Pues eso como si no lo quieres mirar: tú estás aquí para ayudar a los ayuntamientos". Esa es la idea y por eso hemos ido a presentarlo a cada territorio.