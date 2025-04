¿Forn, Rius, Martí? Junts elegirá a su candidato en Barcelona antes del verano

Las elecciones municipales no son hasta dentro de dos años, pero los partidos ya han empezado a diseñar estrategias y a sondear candidatos. Especialmente en Barcelona, la principal plaza en disputa. Una de las formaciones que más tiene en juego en estos comicios es Junts. En 2023, los posconvergentes lograron una importante victoria con Xavier Trias al frente, pero no les valió para gobernar. En mayo de 2027, no podrán repetir cabeza de lista. Trias se ha retirado definitivamente de la política y su relevo aún no está claro. Sin embargo, según fuentes de la dirección del partido consultadas por EL PERIÓDICO, la intención es dejar cerrada esta carpeta en torno a Sant Joan, aunque otras circunstancias -como el estado de la aplicación de la ley de amnistía- podrían alargar el calendario. La voluntad es anunciar un candidato de consenso o convocar un proceso de primarias. Entre los nombres más bien posicionados para la carrera está Quim Forn, Josep Rius o Jordi Martí.

La cúpula de Junts considera que es vital lanzar el nombre del candidato cuanto antes. Primero, para que empiece a calar entre los posibles votantes y, después, para que las políticas que haga el grupo municipal hasta entonces vayan alineadas con el futuro programa electoral. Actualmente, la batuta de los 11 concejales que tienen los posconvergentes en el consistorio barcelonés la lleva Martí. Sin embargo, a pesar de haber contado con el beneplácito de Trias para ser su sucesor, y de haber expresado públicamente su voluntad de ser el cabeza de lista en 2027, no sale como el mejor posicionado para el puesto.

Quim Forn, en la reelección de Ada Colau como alcaldesa en 2019 / Jordi Cotrina

La formación ha hecho un estudio demoscópico para calibrar el potencial de todos los posibles aspirantes. Hace dos años, Tiras, que estaba ya retirado, acabó aceptando encabezar la candidatura porque los sondeos internos le daban posibilidades de ganar, algo que no ocurría con el resto de aspirantes. Según explican fuentes del partido, ahora es el exconseller Forn quien encabeza las encuestas. Sus partidarios destacan que es una persona "conocida" y "amada" por los barceloneses, y creen que sería la mejor opción para sustituir a Trias y para evitar una disputa en el actual grupo municipal. No obstante, actualmente está fuera de la política institucional.

El exconcejal barcelonés, y titular de la conselleria de Interior durante el referéndum de 2017, ya fue cabeza de lista cuando estaba en prisión en 2019 de la mano de Elsa Artadi. Sin embargo, tras tres años y medio de reclusión por su participación en el 1-O, decidió dar un paso al lado. Desde entonces, sigue vinculado al partido y es miembro de la junta directiva de Òmnium Cultural.

También en los primeros puestos de la lista de posibles alcaldables está Rius, uno de los hombres fuertes del partido y muy bien conectado con el expresident Carles Puigdemont, de quién fue jefe de gabinete en el Govern de 2017. En la actualidad, además de ser concejal de Barcelona y diputado en el Parlament, es vicepresidente y portavoz de Junts. Sus últimos posicionamientos sobre cuestiones de l'agenda barcelonesa, como en el debate sobre la 'Gran Barcelona', han sido interpretados como movimientos para dejar claro su interés por ser candidato en 2027.

Finalmente, el nombre del exconseller de Salut Josep Maria Argimon, que en las últimas municipales ya mostró interés por el puesto, o el de la exconsellera de Exteriors y actual concejal, Victoria Alsina, también se ha puesto varias veces encima de la mesa. En noviembre del año pasado, Alsina fichó por la Universitat de Barcelona como directora de Estrategia y Planificación de la Fundación Instituto de Formación Continua, pero ello no significa que se haya autodescartado de la carrera. De hecho, mantiene el acta de concejal. Si no hay un candidato de consenso en las próximas semanas, el partido se verá abocado a unas primarias internas.

El resto de municipios

Más tarde, una vez cerrado el debate sobre el alcaldable de Barcelona, se empezarán a abordar los del resto de municipios catalanes. Para ello no hay tanta prisa, la cúpula no prevé confirmar a ningún aspirante hasta dentro de un año. El principal objetivo de Junts en 2027 será recuperar el poder institucional que se les escapó de las manos hace dos años. Entonces, ganaron en Barcelona y obtuvieron una segunda posición en votos en toda Catalunya, por detrás del PSC. Sin embargo, tuvieron que encajar derrotas importantes en las otras capitales de provincia, especialmente en Girona, donde quedaron terceros por detrás del PSC y CUP. Además, los pactos postelectorales les arrastraron a un poder institucional aún más residual, siendo Sant Cugat la ciudad más importante donde ostentan la alcaldía.