ERC pide que el informe de expertos del aeropuerto de El Prat se centre en la gobernanza

En la misma línea que se pronunció días atrás su líder Oriol Junqueras, la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha reclamado que la gobernanza del sistema aeroportuario catalán sea "el tema clave" del informe de expertos encargado por el Govern sobre una posible ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

En una entrevista de Europa Press, Capella ha lamentado que Aena "ha trabajado más para el 49% privado que para el 51% público", y ha defendido que la gobernanza del aeródromo pivote sobre todo en este 51% público. Ha sostenido que el sistema aeroportuario catalán, en el que también se deben tener en cuenta los aeropuertos de Reus (Tarragona) y Girona, debe "dar respuesta a las necesidades que tiene el país", y ha añadido que esto pasa por tener conexiones ferroviarias entre estos tres aeródromos.

"Sin gobernanza, difícilmente cambiará la situación actual del aeropuerto de El Prat. La gobernanza para ERC es el elemento clave, no nos harán movernos. Después pueden venir otras cosas que ahora, si se me permite, son las que no debemos opinar y no tocan", ha sostenido en alusión a la ampliación.

Terminal satélite

También ha asegurado que hay inversiones que "son obligadas y obligatorias" por el actual plan director, como la terminal satélite en el aeropuerto de Barcelona, y ha defendido que estas obras permitirían menos tiempo de rodaje de los aviones y no generar, a su juicio, más problemas medioambientales.

Además, la también exconsellera de Territori de la Generalitat ha agregado que está pendiente la inversión para "insonorizar las viviendas que se ven afectadas por el Aeropuerto de El Prat".

Pendientes de los estatutos de Rodalies

En cuanto a Rodalies, Capella ha asegurado que la redacción de los estatutos de la empresa que gestionará el traspaso "es el menor de los problemas" en esta operación, tras lo que ha destacado que lo realmente complicado es saber cómo se traspasa, en qué condiciones y el traspaso del déficit de las empresas.

"En las próximas semanas creo que habrá pasos que dar", ha subrayado Capella, que ha detallado que tendrá que haber un pacto sobre el presupuesto que se destinará a hacer las obras necesarias para poner Rodalies al día y una previsión para trabajar en una planificación de futuro, ya que la actual red no está preparada, a su parecer, para los 8 millones de habitantes de Catalunya y el crecimiento poblacional previsto para los próximos años.

Conflicto con Junts

Preguntada por las palabras del exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre que dirigentes de ERC pidieron a Podemos parar la delegación de competencias de inmigración promovida por Junts, Capella ha respondido que "ningún dirigente de ERC puede pedir o pide que se pare" la asunción de más competencias y cotas de autogobierno.

La portavoz republicana también ha asegurado que le gustaría que Junts "estuviese en muchos de los consensos del país", tras lo que ha lamentado que no se hayan sumado al pacto de la semana pasada para regular los alquileres de temporada, que firmaron el Govern con PSC, ERC, Comuns y CUP.

"Creo que también debemos ir trabajando estos espacios para el encuentro y el acuerdo. Y es evidente que nosotros no estaremos en aquellas líneas políticas que se alejan de la mayoría del país", ha sostenido Capella, al ser preguntada por la relación entre ERC y Junts después del pacto de no agresión al que llegaron sus líderes, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en su último encuentro.