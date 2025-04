Junts apremia al PSOE a cumplir los pactos pendientes y fija el mes de mayo como fecha límite

Junts sitúa mayo como el mes clave para que el Gobierno cumpla los pactos pendientes. Así lo ha explicitado el secretario general del partido, Jordi Turull, en una entrevista en La1. Turull ha asegurado que las negociaciones con el PSOE están actualmente en una situación de "prórroga", después de que el mediador internacional así lo reclamara el pasado mes de febrero. Junts retiró su exigencia de que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza, concebido como un ultimátum, lo que facilitó la firma del pacto para la delegación de competencias en inmigración en Catalunya. Sin embargo, Turull ha recordado que quedan aún otras carpetas abiertas, como la cuestión de la oficialidad del catalán en la Unión Europea o la aplicación de la amnistía.

A pesar de que la exoneración de los líderes del 'procés' está ahora en manos de los tribunales, Junts considera que el PSOE podría hacer más para que los jueces ejecuten la ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Y también que el presidente del Gobierno podría dar a su líder, Carles Puigdemont, lo que han bautizado como la "amnistía política", y que se podría concretar en una reunión entre los dos dirigentes. Además, los posconvergentes reclaman a Sánchez que se implique en las negociaciones con los socios europeos para que acepten la entrada del catalán en la lista de lenguas oficiales, ya que se necesita la unanimidad de los 27 para hacerlo.

Turull también ha marcado un tercer punto como pediente, que sería la tramitación de la ley de competencias migratorias en el Congreso. Sin embargo, en este punto, ha reconocido que Junts debe emplearse para conseguir los apoyos suficientes en la Cámara. De momento, Podemos ya ha dicho que no la apoyaría.

Con todo, el número dos de los posconvergentes ha asegurado que la valoración que hacen del estado de cumplimiento de los pactos con el PSOE "es crítica" y se ha mostrado "escéptico" con que esto pueda revertirse. Turull ha lamentado que, un año y medio después de la investidura de Sánchez, la formación siga sin tener no tienen "confianza" con los socialistas, pero ha descartado volver a pedir que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza. Y también ha rechazado apoyar una moción de censura del PP, que ha calificado de "mamarrachada".

Por último, el secretario general de Junts ha descartado negociar con el PSOE los Presupuestos Generales del Estado, lo de este año y los del siguiente, si no hay un cambio radical en el estado de las ejecuciones de las cuentas anteriores. Junts ha criticado que no se llegue ni al 50% de cumplimiento y ha asegurado que no participaran en algo "que acaba siendo una estafa".