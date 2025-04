ERC se abre a aprobar otro suplemento de crédito a Illa si refuerza la política antiarancelaria

La próxima gran negociación entre el Govern y la oposición que se avista en Catalunya es la de un suplemento de crédito -el segundo en lo que va de año- para desbloquear nuevos recursos extraordinarios para las arcas la Generalitat. Para sacarlo adelante, el president Illa volverá a necesitar los votos de ERC y los Comuns, que hasta ahora han sido sus socios más fiables de la legislatura. Ante este escenario, ERC este lunes se ha abierto a dar apoyo a este suplemento de crédito si una parte de estos recursos se dedican a reforzar las políticas antiarancelarias. "Estamos dispuestos a trabajar conjuntamente y buscar soluciones", ha explicado el dirigente republicano Isaac Albert.

El suplemento de crédito que quiere aprobar Illa ronda los 1.800 millones de euros. ERC garantiza el apoyo a 1.000 porque estarán destinados a la subida de sueldo de los funcionarios. Quedarían pues, 800 en el aire. De estos, los republicanos verían con buenos ojos destinar 300 a combatir los efectos de la guerra comercial desatada por el president de los Estados Unidos, Donald Trump. Sobre los 500 que restarían, ERC es más reacia a aprobarlos y quiere analizar primero qué propuesta le formula el Govern.

Así pues, ERC vería en la lucha contra los aranceles un motivo para ofrecer sus votos al Govern, pero pone condiciones. Quiere que estos 300 millones se dediquen fundamentalmente a dos cuestiones: a reforzar las oficinas comerciales de la Generalitat en el extranjero -las de Acció- y a dar ayudas directas a las empresas exportadoras, unas ayudas que estarían condicionadas a que no recorten puestos de trabajo. Además, quieren que el Govern no solo ayude a las empresas que exportan, sino también a las que "no exportan directamente pero participan en la cadena de valor" para que otras sí lo hagan. En definitiva, ERC tiende la mando al Govern para colaborar de nuevo, pero pide más concreción a Illa: "Los suplementos de crédito pueden ayudar, pero el Govern nos tiene que explicar cómo lo quiere hacer".

Es la primera vez que Esquerra se muestra tan abierta a aprobar este suplemento de crédito, el segundo en lo que va de año. En el primero, sus votos y los de los Comuns ya fueron decisivos para que saliera adelante. Para ERC no es una decisión fácil aprobar estas inyecciones de recursos a la Generalitat, ya que suponen una inyección también de aire para el Govern de Illa y no siempre es fácil de explicar para su militante y para su votante. Sin embargo, los republicanos consideran que en el contexto político actual da más rédito participar en los acuerdos con el Govern, que quedarse al margen.

Cuatro meses en el cargo

Precisamente, este lunes se han cumplido cuatro meses desde que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ganó las elecciones internas y revalidó el cargo. Es por esto que Albert ha aprovechado para reivindicar el trabajo hecho por la nueva dirección del partido durante este primer tramo del mandato. Su argumento es que ERC vuelve a ser un partido "ambicioso y reconocible".

En esta nueva etapa de Junqueras al frente del partido el principal cambio respecto a la anterior es que ERC ya no es un partido de gobierno, sino de oposición. En este ciclo, Junqueras ha decidido que ERC juegue un papel de socio de Illa, un papel, como todos, con ventajas e inconvenientes. Albert ha reivindicado este nuevo rol de los republicanos defendiendo que en todo este tiempo han presionado a Illa para varios acuerdos. Ha citado la limitación de los alquileres de temporada; la cancelación parcial de la deuda del FLA; la reducción del IRPF a las rentas bajas y el traspaso de Rodalies, para citar algunos ejemplos. El próximo en la lista podría ser el suplemento de crédito.