Fernández se defiende de las críticas del PP sobre su polémico libro: "No hay una sola mentira"

Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, ha presentado este lunes su primer libro, 'A calzón quitao' (La Esfera de los Libros), en el hotel Grand Marina de Barcelona, rodeado de más de 300 personas, entre las que figuraban la plana mayor del partido en Catalunya. No es cosa menor, pues el líder catalán venía de haber celebrado el mismo acto en Madrid con un plantón de la cúpula nacional del PP. Ni un alto cargo acudió a la puesta de largo de un ensayo en la capital, en cuyas páginas el dirigente popular catalán reaviva la guerra con Génova, acusa a la dirección de "tritutar" a sus líderes en Catalunya y País Vasco y los culpabiliza de haber desplegado una estrategia "suicida" en estas comunidades autónomas.

No es que Fernández deje del todo bien a sus compañeros catalanes, a quienes tilda de "mayordomos" que siguen una "tutela" impuesta por Madrid, pero tras la polémica desde la publicación del libro, el partido ha querido mostrar unidad en casa. Solo dos ausencias han sonado en esta ocasión: la del vicepresidente del PPC y diputado en el Congreso, Santi Rodríguez, y el del edil de Barcelona, Dani Sirera. Quienes sí se han dejado ver han sido los diputados del Parlament, encabezados por su portavoz, Juan Fernández; dirigentes provinciales como Manu Reyes y Josep Tutusaus; o Maria de los Llanos de Luna en representación del Congreso. "Me emociona veros a todos aquí hoy", ha reconocido Fernández.

Alejandro Fernández firma ejemplares de su libro "A calzón quitao". / efe

Como era de esperar, el líder popular ha tirado de su ironía para el acto de presentación. La misma que plasma en su libro y a la que recurre diariamente en el Parlament para pronunciar sus siempre controvertidos discursos. Por ello, ha escogido como presentador al periodista Miguel Jiménez, encargado de abrir el acto. Jiménez no ha escatimado en elogios hacia Fernández, comparándolo con un "parlamentario inglés" por su habilidad para decir "grandes verdades con humor" siguiendo una clara premisa: "El amargor de la verdad os lo disimulo con un chiste que dicen", ha bromeado.

Consciente de que su libro ha levantado ampollas en el seno del partido, el político catalán ha tratado de rebajar la polémica sobre su contenido, algo a lo que no se ha referido prácticamente hasta el final de su discurso. "Pido autonomía para ser un PP sin giros 'copérnicos' diarios, no para desmarcarme", ha apuntado Fernández, que entre risas -"ya giré todo lo que tuve que girar en mis veranos en Salou cuando era joven"-, ha vuelto a reivindicar independencia para el PP catalán. Donde no ha bromeado ha sido al declarar que su ensayo "no es un mensaje a Génova, ni mucho menos", pese a que en el prólogo que Cayetana Álvarez de Toledo firma en su libro lo deja claro: "Querido Alberto, léelo con detenimiento. Está escrito para ti".

El político catalán ha tirado de su habilidad para lanzar críticas envueltas en palabras amables, y por ello, no ha dejado pasar la oportunidad de defenderse de toda la polémica que han surgido desde que su libro vio la luz en la presentación. "Jamás voy a callar, estoy dispuesto a pagar el precio que vale defender mis principios", ha asegurado. Y ha acabado su discurso como empezó su libro: 'a calzón quitao'. "Alguien podrá decir que no le ha gustado, pero nadie me ha dicho que haya habido una sola mentira en mi libro". A Alberto Núñez Feijóo ni se le ha visto en el acto, ni si le esperaba.