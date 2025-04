El PSOE cree que no amnistiar a Puigdemont no debe complicar la relación con Junts: "El Congreso hizo su labor"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, considera que no aplicar la ley de amnistía por malversación al líder de Junts, Carles Puigdemont, no debería complicar las relaciones con la formación independentista puesto que el Congreso "ya hizo su labor" aprobando la norma. Además, el dirigente socialista ha recordado que la aplicación de la Ley de Amnistía depende de los tribunales, no de los socialistas, y por ende cree que "no tendría" que complicar las negociaciones con Junts.

"El Congreso hizo su labor, que es aprobar una ley de amnistía, y lo único que espero es que la justicia la aplique", ha dicho una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, al ser preguntado por la decisión del Tribunal Supremo de seguir reclamando al expresidente catalán por malversación y si esta situación puede complicar las relaciones con los independentistas.

Esta semana, el Tribunal Supremo ha avalado la decisión del magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que está procesados el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.

Una decisión que desde Junts criticaron por considerar que "la 'toga nostra' sigue imperturbable con su guión de persecución prevaricadora contra Puigdemont y el independentismo en general", en palabras del secretario general, Jordi Turull. Aún así, López ha hecho hincapié en que "todas" las políticas impulsadas por el Ejecutivo para mejorar las relaciones con Cataluña "han funcionado" y desde su formación política van a seguir manteniendo un "diálogo permanente" tanto con Junts como con el resto de formaciones que hay en el hemiciclo del Congreso.

Ataque al PP

Además, López tambié ha aprovechado para referirse al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha tachado de "antipatriota" por poner "excusas de mal pagador" para no apoyar el decreto ley del Gobierno con las primeras medidas para hacer frente a los aranceles anunciados por Donald Trump. "¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con que se destinen más de 14.000 millones a ayudar a proteger las empresas y los trabajadores que puedan estar en riesgo? Sí o no, punto. El resto son excusas y uno está harto de las excusas del Partido Popular", ha zanjado.

López ha asegurado que "sería muy irracional no aprobar un decreto que lo que busca es proteger a las empresas que pueden ser afectadas por los aranceles de la administración Trump y que busca relanzar a estas empresas buscando nuevos mercados, nuevos productos". "Diría muy poco de un PP que dice tener sentido de Estado", opina.

En cambio, considera que "un día parece" que el PP va a apoyar el decreto ley y al día siguiente "parece que busca una excusa", como a su juicio ocurrió con el anuncio de Junts achacando a Cataluña el 25% de las ayudas. "El Partido Popular utiliza excusas de mal pagador para no apoyar lo que debiera de apoyar, si tuviera sentido de Estado --ha dicho--. Nos han puesto cientos de excusas cada vez que no han querido aprobar algo y todas han acabado demostrándose que son falsas".

Y a Feijóo le sitúa "en la resistencia" al acuerdo y "hablando mal de España" cada vez que mantiene reuniones en Europa: "Es que es tremendo, y es de un antipatriotismo y una falta de institucionalidad que sólo se le conoce a Feijóo en los últimos tiempos", se lamenta.