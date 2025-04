Illa lidera un frente contra los aranceles de Trump desde la presidencia de los Cuatro Motores para Europa

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha puesto al frente de una declaración contra los aranceles de Donald Trump pactada con las otras tres regiones -Baden-Württemberg, Lombardía y Auvernia-Ródano-Alpes- que forman parte de la red de cooperación de los Cuatro Motores para Europa, cuya presidencia ostenta ya Catalunya de forma oficial. "No nos dejemos intimidar por las amenazas comerciales de Estados Unidos ni por las bélicas provenientes de Rusia. No nos dejemos llevar por el derrotismo, tenemos en nuestras manos las soluciones", ha proclamado Illa como carta de presentación del año en el que estará al volante del organismo.

Durante la puesta de largo para asumir la batuta del ente en un acto en Varese (Lombardía) los cuatro territorios han firmado un manifiesto conjunto en el que expresan su "oposición a los movimientos unilaterales" de la Casa Blanca con eco a escala mundial, lamentan sus medidas "injustificadas" y "perjudiciales" y cierran filas para que haya una respuesta "firme, conjunta y coordinada" de la Unión Europea. "Los aranceles no son la solución", han espetado.

No deja de ser significativo que las cuatro regiones, de las más industrializadas de Europa y que colaboran desde la creación del ente en 1988, en época de Jordi Pujol, hayan logrado consensuar un texto. No era un cometido fácil, puesto que están gobernadas por distintas fuerzas políticas: los socialistas en el caso de Catalunya, la Liga Norte en Lombardía, los verdes en la región alemana y los conservadores en la francesa. De hecho, no ha sido hasta minutos antes del inicio del acto y tras casi dos horas de reunión que ha habido 'fumata blanca'.

Llamamiento a los aliados

Más allá de constatar cómo se ha lesionado el vínculo histórico entre Europa y América y la "incertidumbre" y el perjuicio que generan las barreras comerciales sobre los trabajadores, empresas y consumidores de ambos lados del Atlántico, las cuatro regiones abogan por intentar evitar una mayor escalada negociando, al tiempo que se exploren alianzas comerciales con otras economías afines. Illa ya ha dejado claro durante este viaje que no se fía de la pausa que, de sopetón, ha impuesto Trump a la guerra comercial, a excepción de China.

Para estar preparados ante cualquier escenario que se abra paso, las cuatro regiones hacen literalmente un "llamamiento a los gobiernos socios" de Estados Unidos, especialmente a los que tienen fuertes vínculos con Europa, a formar parte de ese frente que no pretende más que garantizar la "estabilidad" que Trump ha quebrado.

Es hora de actuar porque todos queremos una Europa protagonista, esperanzada y emprendedora que decida su propio destino Salvador Illa — President de la Generalitat

"¿Puede Europa quedar atrapada entre las oligarquías y las democracias? ¿Queremos ser protegidos o protagonistas?", ha asegurado Illa tomando prestadas unas preguntas retóricas lanzadas por el presidente de Italia, Sergio Mattarella hace unas semanas. "Es hora de actuar porque todos queremos una Europa protagonista, esperanzada y emprendedora que decida su propio destino", ha respondido.

Una "palanca" para fortalecer Europa

Con ese objetivo en el horizonte, Catalunya centrará su año de presidencia de los Cuatro Motores en incrementar la presencia e influencia de las regiones que forman de parte de este ente ante las instituciones europeas, así como garantizarse voz en los debates y la toma de decisiones que definirán el futuro de Europa. En sus viajes a Bruselas el president ha puesto especial ahínco en el mensaje de que hay que fortalecer el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos europeos al espacio común y hacerlo atendiendo y dando protagonismo a las singularidades regionales.

Desde los Cuatro Motores, ente de cooperación que aglutina a 35 millones de personas y que representa el 10% de la riqueza europea, el Govern quiere poner el foco, especialmente, en la innovación tecnológica, la reindustrialización y la descarbonización, tres carpetas que considera claves a futuro.

Catalunya ve en esta colaboración interregional una "palanca más" para avanzar en el modelo de "prosperidad compartida" que Illa defiende, una atalaya desde la que contribuir a "fortalecer" la competitividad de Europa en un momento en el que sus valores han sido puestos en jaque desde la Casa Blanca. "Lo que está en juego no es solo su prosperidad económica, sino el futuro del modelo social europeo", concluyen desde la Generalitat.

Batería de reuniones en Palau

El president Salvador Illa pone el colofón de su viaje italiano anunciando una batería de reuniones a partir del lunes con los sectores más afectados por la guerra comercial. El jefe de la Generalitat se citará el lunes con el sector farmacéutico, el martes con el automovilístico y el miércoles con el agroalimentario. Se trata de una agenda que, según fuentes gubernamentales, tendrá continuidad después de Semana Santa y que tiene por objetivo escuchar de primera mano las inquietudes de los empresarios para que el Govern trate de darles respuesta.