Illa iniciará el lunes una batería de reuniones con los empresarios catalanes para hacer frente a los aranceles

Tras tomar el pulso en primera persona a las preocupaciones de empresarios catalanes en Milán y de anunciar que mantiene intacto su plan de movilización de 1.500 millones de euros para hacer frente a los aranceles de Trump, el president Salvador Illa pone el colofón de su viaje italiano anunciando una batería de reuniones a partir del lunes con los sectores más afectados por la guerra comercial. El jefe de la Generalitat se citará el lunes con el sector farmacéutico, el martes con el automovilístico y el miércoles con el agroalimentario.

Se trata de una agenda que, según fuentes gubernamentales, tendrá continuidad después de Semana Santa y que tiene por objetivo tomar nota de las inquietudes de los empresarios para que el Govern trate de darles cobertura. Por ahora, la respuesta prevista por Illa pasa por esos 1.500 millones en créditos -900 millones, la mayoría- y ayudas directas para paliar el impacto de los aranceles, unos recursos que, en un contexto de prórroga presupuestaria, están también condicionados a si Illa logra amarrar un acuerdo para ampliar en 1.769 millones el margen de gasto de la Generalitat.

La negociación de la ampliación de crédito

Hasta ahora esta negociación, en la que el Govern prioriza de nuevo a ERC y los Comuns, ha estado encallada, pero la intención del Executiu es pisar el acelerador justo después del parón primaveral de la semana que viene. El president ha andado hasta ahora con pies de plomo considerando que sería contraproducente presionar a los socios de investidura para lograr disponer de estos recursos "lo antes posible", pero en la Generalitat empiezan a poner un 'deadline' en el mes de mayo.

Las reuniones con los empresarios forman parte de la estrategia de Illa para proyectar que hay una urgencia que hay que atender. De hecho, el president ha anunciado que su plan para ayudar a los sectores afectados continuará vigente bajo el argumento de que Trump no es "fiable" aunque haya sellado una suerte de tregua de tres meses con la Unión Europea. La negociación, asegura, hay que explorarla, pero sin dejar de trabajar en una respuesta que pide que sea tan "prudente" como "firme".

El frente anti-Trump desde Italia

De hecho, este ha sido el espíritu del frente anti-Trump que ha logrado liderar tras asumir la presidencia de los Cuatro Motores para Europa, el ente de cooperación interregional formado por Catalunya, Lombardía, Baden-Württemberg y Auvernia-Ródano-Alpes. "No nos dejemos intimidar por las amenazas comerciales de Estados Unidos ni por las bélicas provenientes de Rusia. No nos dejemos llevar por el derrotismo, tenemos en nuestras manos las soluciones", ha proclamado Illa como carta de presentación del año en el que estará al volante del organismo.

Durante la puesta de largo para asumir la batuta del ente en un acto en Varese (Lombardía) los cuatro territorios han firmado un manifiesto conjunto en el que expresan su "oposición a los movimientos unilaterales" de la Casa Blanca con eco a escala mundial, lamentan sus medidas "injustificadas" y "perjudiciales" y cierran filas para que haya una respuesta "firme, conjunta y coordinada" de la Unión Europea. "Los aranceles no son la solución", han espetado.

No deja de ser significativo que las cuatro regiones, de las más industrializadas de Europa y que colaboran desde la creación del ente en 1988, en época de Jordi Pujol, hayan logrado consensuar un texto. No era un cometido fácil, puesto que están gobernadas por distintas fuerzas políticas: los socialistas en el caso de Catalunya, la Liga Norte -de extrema derecha- en Lombardía, los verdes en la región alemana y los conservadores en la francesa. De hecho, no ha sido hasta minutos antes del inicio del acto y tras casi dos horas de reunión que ha habido 'fumata blanca'.