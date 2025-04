Archivada la denuncia que Trapero presentó como víctima de la operación Cataluña

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia que el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, presentó como víctima de la operación Cataluña. Ha sido el propio Trapero el que ha explicado en una entrevista en la cadena SER que finalmente el ministerio público la ha desestimado.

Trapero denunció haber sido víctima de una persecución de las cloacas del estado tras conocerse que el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pergeñó un montaje para intentar implicar al major en un caso sobre tráfico de drogas.

El director de los Mossos ha dicho que la querella se ha archivado y ha lamentado que la fiscalía de Anticorrupción no haya tenido que dar explicaciones: "Me hubiera gustado tener el mismo trato. Si yo, cuando he sido procesado, he dado la cara y he dado explicaciones, me hubiera gustado también que la Fiscalía".

"Ultrajado"

Trapero, ha declarado que durante el proceso judicial al que se le sometió por el 1-0 temió ser encarcelado y sentenciado. "Sentí que estaba en la cárcel. Olía la cárcel desde la terraza de mi casa", ha asegurado Trapero, que fue destituido como responsable de los Mossos en aplicación del artículo 155, en la entrevista al programa 'Hora 25'.

"Me sentía muy ultrajado. Se me insultaba cada día. Se construyó un personaje que no era real, no se correspondía con quien soy, cómo siento, cómo vivo", ha lamentado. El exjefe de los Mossos d'Esquadra ha considerado que "hay castigos gratuitos", que él lo vivió y "les ha pasado a otras personas". "Y a algunos se los han llevado por delante", ha dicho.

Confesó que su condena era cuestión de tiempo: "Pensaba que mi vida a partir de ese momento iba a ser una larga procesión por los juzgados". Por ello hizo todos los preparativos en caso de ingresar en prisión, pese a estar convencido de que el trabajo de los Mossos durante el 1-O fue correcto.

Un proceso, además, que a nivel personal le costó superar. "190 sesiones de psicólogo, no me avergüenzo", ha explicado. En medio del periplo, Trapero tuvo una hija que tuvo problemas de salud. "Aquello puso las cosas en su sitio, y toda la cuestión del proceso pasó a un segundo término", ha dicho. "No soy de religión, pero creo que a veces ocurren cosas porque alguien las ordena. Y alguien lo ordenó".