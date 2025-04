Illa mantiene su plan contra los aranceles pese a la pausa de Trump: "Puede pasar de todo"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, no se fía de la pausa que ahora ha ordenado Donald Trump en la subida de los aranceles a la Unión Europea. Tan es así que, desde Milán, ha dejado claro que el Govern mantiene su plan para movilizar 1.500 millones de euros en ayudas y créditos para mitigar el impacto de los sectores afectados. "El escenario es tan incierto que puede pasar de todo", ha asegurado desde la ciudad italiana, donde se ha reunido y abordado la situación geopolítica y económica con el 'think tank' 'Istituto per gli studi di política internazionale' (ISPI).

Si una cosa ha demostrado el presidente de los Estados Unidos, ha advertido Illa, es su "comportamiento arbitrario", motivo por el que considera que hay que aprovechar esa suerte de tregua con los aranceles como una oportunidad para negociar, pero sin dejar de estar preparados para responder con "prudencia y serenidad" dentro de un marco que permita "reafirmar" los valores europeos. Esa es, por lo menos, la aportación que considera que tiene que hacer Catalunya en un momento que ha definido como "delicado" y el enfoque que quiere dar a la presidencia de los Cuatro Motores para Europa, la red de cooperación interregional cuya presidencia ostentará a partir de este viernes.

La ampliación de crédito

Pese a esa ventana que se abre para que Europa trate de frenar la escalada de aranceles con Trump, el president de la Generalitat ha insistido en "no dar nada por hecho" y tener todas las posibles respuestas a punto de caramelo para cuando sean necesarias. "Es una pausa, no nos confundamos", ha advertido. Así pues, por ahora el Executiu mantiene intacto su plan y continuará negociando con los grupos parlamentarios la ampliación de crédito para poder disponer de los recursos necesarios para darle cobertura. Hay 1.769 millones de euros en juego.

Preguntado, precisamente, por cómo están evolucionando estas conversaciones con los socios de investidura, ERC y Comuns, Illa ha respondido con pies de plomo, convencido de que presionarlos puede ser contraproducente. Se ha limitado a decir que ya llevan tiempo abordando el asunto y que esta semana en el pleno del Parlament ha constatado que hay una actitud "constructiva" y "consciente" de la complejidad de la situación a escala mundial. Un talante que espera, ha dicho, que se traslade también al calendario de una negociación que, hasta ahora, ha estado atascada. En parte porque primero había que resolver con urgencia los tres decretos que el Govern necesitaba avalar en el pleno de esta semana y que desembocó en el acuerdo de los partidos de izquierdas para regular los alquileres de temporada.

Tanto los republicanos como los Comuns han tendido la mano para cooperar con el plan de respuesta a los aranceles. E incluso Junts, crítico con el Govern, se ha mostrado dispuesto a hablar. Pero la oposición también ha advertido al Govern de que no aproveche el contexto para pedir un "cheque en blanco". El Govern aspiraba a poder aprobar en bloque el segundo suplemento de crédito antes de Semana Santa, pero asume que eso va a ser prácticamente imposible y que el acuerdo, si llega, será ya después del parón primaveral.