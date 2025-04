Puigdemont considera una "pataleta" la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía

El expresident Carles Puigdemont acusa al Tribunal Supremo de actuar con "rebeldía" al no aplicarle la ley de amnistía y lo ve como una "pataleta". Así ha reaccionado el líder de Junts, tras conocerse que el alto tribunal ha rechazado su último recurso para intentar revocar la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicarle la norma. Se trata de un nuevo revés judicial para el líder de Junts, pero que le da vía libre para acudir al Tribunal Constitucional. Puigdemont y la cúpula del partido ya daban por hecho que el Supremo fallaría en la misma dirección que Llarena, como ya ocurrió hace unos meses con los recursos del resto del Govern de 2017, y confirmaría que la malversación está incluida entre las excepciones previstas en la propia ley, por lo que no puede ser amnistiable.

Pero a pesar de ser esperable, Puigdemont ha querido volver a dejar clara su indignación por la decisión del alto tribunal. "La sentencia del Tribunal Supremo de desestimar la aplicación de la Ley de Amnistía no es ninguna sorpresa, ni en el fondo ni en la forma. La decisión confirma la actitud de rebeldía contra el poder legislativo y la pataleta ante una ley que no les gusta, y que les lleva a retorcer la interpretación del supuesto delito de malversación", ha denunciado el expresident a través de las redes. Además, ha aprovechado la ocasión para volver a cargar contra el discurso de la "normalidad" que hace el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Puigdemont también ha criticado que el Tribunal Supremo por no haber escrito correctamente los nombres de Toni Comín i Oliveres y Lluís Puig i Gordi en su fallo. El expresident ha hecho pública una captura del escrito en la que se refieren a Comín con el segundo apellido de Puig.

Por su parte, el secretario general de la formación, Jordi Turull, ha acusado al Supremo de seguir con un guion "de persecución prevaricadora contra Puigdemont y el independentismo en general". "No nos pararán en nuestro compromiso activo con la independencia de Catalunya y la denuncia de estos justicieros", ha rematado.