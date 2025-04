Illa promete "reforzar" las delegaciones catalanas en el extranjero para combatir los aranceles

En la lucha por mitigar el impacto de los aranceles impuestos por Trump, el president Salvador Illa ha asumido este miércoles el compromiso de "reforzar las delegaciones [de la Generalitat] en el exterior". Es un compromiso que ya asumió con ERC a cambio de su investidura en el verano de 2024, pero que por ahora su Govern no ha cumplido. El tema de las delegaciones catalanas en el extranjero no es inocuo: en el pasado han sido motivo de controversia y hay partidos, como el PP y Vox, que exigen su cierre inmediato.

El anuncio del president ha llegado en la sesión de control en el Parlament. Su argumento es que, como los aranceles impactarán negativamente en el comercio con los Estados Unidos, Catalunya y sus empresas tienen que buscar otros mercados. En esta búsqueda, pues, habrá que reforzar la red exterior de la Generalitat "para ayudar a las empresas que necesiten mercados alternativos". "Al Govern no le temblarán las piernas a la hora de desplegar todos los recursos para proteger el tejido productivo y los trabajadores", ha dicho el president dos días después de anunciar que movilizará 1.500 millones en créditos y ayudas. La Generalitat no solo se plantea reforzar las delegaciones más políticas, sino también las oficinas comerciales que tiene en el extranjero y que dependen de Acció, vinculada al departamento de Empresa y Treball.

Illa se ha pronunciado así, precisamente, a instancias de ERC. Los republicanos no olvidan que el president aún debe cumplir con el compromiso de investidura en materia exterior y consideran que el tema de los aranceles brinda una oportunidad inmejorable. Pero ERC no se conforma solo con "reforzar" estas delegaciones, sino que quiere ampliarlas. Actualmente hay 21 en todo el mundo, pero dos de ellas todavía no están en pleno funcionamiento -la de Japón y la de África Meridional-. En ese sentido, los republicanos exigen que se abra "nuevas" oficinas: "Hay que ser audaces y defender la soberanía de Catalunya. (...) No se supedite al BOE y a Madrid, y ponga por delante Catalunya", ha dicho la portavoz republicana en la Cámara, Ester Capella.

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, este miércoles. / Maria Pratdesaba / ACN

El acuerdo de investidura entre el PSC y ERC, firmado en agosto de 2024, ya contemplaba "ampliar la red de delegaciones actual", pero no fijaba el número concreto. El Govern anterior al actual, liderado por Pere Aragonès (ERC), llegó a proyectar la apertura de cuatro nuevas delegaciones en África y Asia, pero el adelanto electoral truncó sus planes. Nunca se llegaron a hacer. Ahora ERC, con el conflicto de los aranceles, ve la oportunidad de recuperar su viejo plan, aunque tenga que ejecutarlo Illa.

Faltan delegados

Una de las primeras decisiones que deberá tomar el Govern si quiere "reforzar" las delegaciones es buscar delegados, ya que cinco de ellas están descabezadas. La más importante, precisamente, es la de Estados Unidos, una delegación que el propio Govern admite que es de "especial relevancia". El ejecutivo de Illa cesó al delegado Isidre Sala en noviembre de 2024 y aún no le ha encontrado un relevo. Fuentes de la Generalitat aseguran que estos nombramientos se cerrarán en las "próximas semanas" y defienden que la delegación ha seguido funcionando con "absoluta normalidad".

Actualmente, trabajan en las delegaciones de la Generalitat 96 personas -incluido los delegados-, la mayoría de ellas (16) se encuentran en las oficinas de Bruselas como representantes delante de la Unión Europea. Le siguen Alemania (7) y Estados Unidos y Canadá (7), según datos que publicó la Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior al Butlletí Oficial del Parlament con fecha 1 de enero de 2025. La delegación de África Meridional es la única que no cuenta con ningún trabajador, después de que su delegado, Laureà Fanega, dejara sus labores a finales de 2024. Otras sedes que tampoco tienen delegado son la del Sudeste de Europa, la del Norte de África y la de Corea del Sur, además de la de Estados Unidos y Canadá, tal y como aparece en la página web oficial del departament.

Durante la sesión de control, Illa ha presumido también de la premura con la que su Govern ha presentado un plan para hacer frente a las consecuencias de los aranceles y ha agradecido la "actitud constructiva" de los grupos de la oposición. En este sentido, los Comuns han exigido al president que las ayudas estén "condicionadas" a mantener los puestos de trabajo. "Trump no puede costar ni un solo puesto de trabajo en Catalunya", ha pedido el diputado David Cid, que también ha reclamado apostar por las renovables para bajar las facturas de la luz del tejido industrial para hacerlo más competitivo y a acelerar el pacto nacional por la industria. Illa ha recogido el guante de esas tres demandas en plena negociación con ERC y los Comuns para ampliar el crédito de la Generalitat.