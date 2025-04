El Govern pacta con ERC, Comuns y CUP y salva los decretos de vivienda y contratación pública

El Govern ha llegado a un acuerdo con ERC, Comuns y la CUP para salvar el decreto de medidas urgentes en vivienda que amenazaba con decaer este miércoles en el Parlament, y que finalmente se tramitarán como proyecto de ley. Durante este proceso, se introducirán varias enmiendas, ya pactadas entre las cuatro partes, para regular los alquileres de temporada y habitación, así como también para alargar la protección de los pisos sociales en zonas tensionadas. El pacto también incluye la creación de una comisión para la supervisión de los contratos de arrendamiento, de la que dependerán los inspectores encargados de asegurar el cumplimiento de la ley.

Los tres partidos han sellado el pacto con el Executiu tras una reunión en la sede de la conselleria de Territori esta misma tarde. Unas horas antes del entendimiento, republicanos y anticapitalistas ya daban prácticamente por hecho el entendimiento, sin embargo, los morados evitaban dar nada por sentado y alertaban al Govern de que se encontraba en "tiempo de descuento".

El alquiler de temporada se había convertido en los últimos tiempos en la principal rendija de los propietarios para saltarse el tope de precios. Según datos del Observatori Metropolità de l'Habitatge (OMH), antes de la aprobación de la ley de la vivienda estatal, el alquiler de temporada representaba entre el 11 y el 32% de los anuncios de pisos en Barcelona, pero se llegó a disparar hasta un 54,1% en el tercer trimestre de 2024. Esto representa uno de cada dos pisos en la capital catalana.

Cuando se apruebe la ley, según los partidos firmantes se hará antes de las vacaciones de verano, solo se considerará alquileres de temporada los que tengan como finalidad los "usos recreativos" y "turísticos". El resto de contratos, al margen de su duración, deberán seguir la misma normativa que el resto de contratos y no podrán tener un precio superior al tope marcado por la ley. Sobre el alquiler de habitaciones, también se ha pactado que la suma de lo que pague cada inquilino por su habitación no pueda ser superior al tope total marcado para el conjunto del piso. Esto significa que no saldrá a cuenta dividir el piso en habitaciones para poder aumentar las ganancias.

En cuanto a los pisos de protección oficial, con este cambio normativo, se logrará conservar temporalmente buena parte del parque público de vivienda que, de no intervenirse, volvería al mercado libre en los próximos años. Según datos publicados por EL PERIÓDICO, en 2030 habrá expirado la protección oficial de 36.000 pisos, de los cuales 29.000 se encuentran en suelos ubicados en zonas tensionadas. Estos últimos quedarán protegidos automáticamente una vez entre en vigor la ley, y mantendrán esta condición mientras la demanda residencial en sus municipios siga siendo elevada.

Finalmente, el acuerdo también da a los inspectores "competencias para verificar el cumplimiento contractual, realizar inspecciones periódicas y puntuales, documentales y presenciales, detectar fraudes o cláusulas abusivas y elaborar informes proponiendo medidas correctoras o sancionadoras". Según el texto, este cuerpo de inspectores, además, deberá estar vinculado a una "futura Comissió de Supervisió de Contractes d’Arrendament d’Habitatge".

El Govern también ha logrado un compromiso de los grupos para salvar el decreto de contratación pública. Para lo que no ha habido acuerdo, sin embargo, es para el tercer decreto que el Govern quería convalidar en el pleno de esta semana, el que buscaba abordar la gestión de los cámpings en zonas inundables, y que finalmente el Executiu decidió retirar del orden del día por falta de apoyos. Después de la negativa de ERC y del enfado del sector, el Govern se vio obligado a dar marcha atrás por segunda vez en esta materia y a posponer de nuevo la decisión sobre qué hacer con estas instalaciones en riesgo.