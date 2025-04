El PP catalán se desmarca del libro de Alejandro Fernández: "Los debates sobre el partido deben hacerse internamente"

Dentro del PP existe una directriz para no sobredimensionar el contenido del último libro que publicó la semana pasada el presidente de los populares en Catalunya, Alejandro Fernández, en cuyas páginas deja patente, de forma directa, todas sus disconformidades con la dirección nacional del partido. Con esa misma premisa, la de no hacer demasiado ruido y no entrar al pulso interno, se ha pronunciado este lunes el número dos del PP catalán, Santi Rodríguez: "Respetamos lo que puedan pensar las personas que forman parte del proyecto", ha comentado primero, para después apostillar, de forma más explícita, que cree que corresponde a los "órganos internos" tener los "debates sobre el partido", unos diálogos que asegura que "siempre han existido". "Sacar los debates de los órganos internos del partido no aporta nada", ha añadido.

En su ensayo, 'A calzón quitao' (La Esfera de los Libros), Fernández carga contra la estrategia "suicida" de Génova con el PP catalán, denuncia la "tutela" constante de la dirección nacional y acusa al partido de "triturar" a sus líderes en Catalunya. Llega incluso a considerar "mobbing político" algunas de las prácticas que, asegura, se llevaron a cabo desde la cúpula nacional para hacerlo caer. Preguntado concretamente por estas afirmaciones, Rodríguez, que es el secretario general del PPC, se ha mantenido firme y ha matizado que "no corresponde" ni a él ni al partido posicionarse sobre las ideas que se reflejan en el ensayo. Donde sí ha sido más contundente ha sido al remarcar que, efectivamente, existen "debates necesarios" dentro de la formación, que es donde cree que deben "resolverse las divergencias que pueda haber".

Malestar dentro del PP

Así, el número dos ha evitado entrar en la polémica del contenido del libro y en su fondo y sus críticas se han centrado en la forma de hacer públicas las más que conocidas discrepancias del presidente del PP catalán con Génova. Si bien desde el seno del partido se reconoce que todo lo que Fernández señala en su libro no es nada nuevo, y son cosas "que ya ha ido diciendo", el malestar desde que salió a la venta el ensayo el pasado miércoles es notorio y manifestado -fuera de cámaras- por varios miembros del PP, tanto nacional como catalán.

La de este lunes ha sido, sin embargo, la primera valoración pública de un dirigente del PP catalán sobre el libro de Fernández. La semana pasada, el portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlament, Juan Fernández, evitó pronunciarse al respecto, alegando que aún no había leído el ensayo político. Ese mismo día, el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, se limitó a decir que le parecía “muy bien” que Fernández hubiera escrito un libro. Esta tarde, Fernández y Cayetana Álvarez de Toledo —autora del prólogo— presentarán el libro en Madrid, y el próximo lunes está prevista una presentación en Barcelona.